台南飯店業者推中秋露天趴及夯肉組 還有減糖月餅好健康

中秋佳節歡聚一堂，烤肉及月餅是必須的，為了方便民眾不用費心準備烤肉用品，台南大員皇冠假日酒店推出「露天中秋 BBQ 派對」活動，在露天景觀花園賞月、看星光，大啖海陸 BBQ 饗宴，既應景又愜意。而中秋節最不可忽視的月餅也有飯店業者推出減糖配方，要讓民眾吃的無負擔又安心。

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中秋烤肉已是全民運動，但想到準備食材就讓不少人一個頭兩個大，台南大員皇冠假日酒店自 9 月 1 日至 9 月 11 日推出「露天 BBQ 派對」活動，由名廚幫您準備，精選海陸食材，露天饗宴烤肉趴，還有無限暢飲各式飲品，很適合全家攜家帶眷、呼朋引伴相聚同樂，即日起開放包場預訂，烤肉控也能大塊吃肉，大口暢飲。

▲台南大員皇冠假日酒店推出「月夕之戀」中秋禮盒，淡雅時尚（圖／台南大員皇冠假日酒店提供）

此外，台南大員皇冠假日酒店 2022 年月餅禮盒以「月相」為主題，其中「月圓之時」高貴大氣，推出大受好評，已全數售罄。而主打年輕客群的「月夕之戀」淡雅時尚，禮盒內含 4 入月餅，有伯爵檸檬、金薯核桃、黃金栗子、紅茶青提子與濾掛式咖啡 4 包，精選 100% 阿拉比卡咖啡，屬於中度烘培，在醇厚口感與酸度中取得平衡，月餅配上咖啡，更添中西融合的風味。

煙波集團也於今年度推出「賞心月慕禮盒」，設計以 5 、 60 年代復古金屬餅貼作為發想，使用飽和色系為整體色彩基調，烘托出盒面上的傳統復古窗花及漸進式滿月意境，八角形禮盒讓收禮者映入眼簾的第一眼就感受到滿滿的祝福。 8 種口味融匯廣式、台式及新潮茶香月餅，全使用減糖配方製作，要讓消費者吃得養生健康無負擔。台式月餅中「芋頭麻糬」為老少皆宜的經典口味，主廚使用減糖配方製作，不甜膩，在微涼秋節搭配溫熱茶飲剛剛好。廣式月餅共有「 XO 干貝」、「香菇滷肉」、「金腿伍仁」及「黑芝麻杏仁」 4 種口味，全是經典款，令人回味。新潮茶香月餅口味共兩款，為「東方美人檸檬片」及「凍頂烏龍脆梅丁」濃郁的 2 種茶香以不同種類的酸度交織，呈現月餅口味的變化。

▲煙波飯店今年度推出「賞心月慕禮盒」，融合廣式、台式及茶香月餅，完全減糖配方，要讓消費者吃得養生健康無負擔（圖／煙波飯店提供）