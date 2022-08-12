台南飯店業者推中秋露天趴及夯肉組 還有減糖月餅好健康

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中秋烤肉已是全民運動，但想到準備食材就讓不少人一個頭兩個大，台南大員皇冠假日酒店自9月1日至9月11日推出「露天BBQ派對」活動，由名廚幫您準備，精選海陸食材，露天饗宴烤肉趴，還有無限暢飲各式飲品，很適合全家攜家帶眷、呼朋引伴相聚同樂，即日起開放包場預訂，烤肉控也能大塊吃肉，大口暢飲。
此外，台南大員皇冠假日酒店2022年月餅禮盒以「月相」為主題，其中「月圓之時」高貴大氣，推出大受好評，已全數售罄。而主打年輕客群的「月夕之戀」淡雅時尚，禮盒內含4入月餅，有伯爵檸檬、金薯核桃、黃金栗子、紅茶青提子與濾掛式咖啡4包，精選100%阿拉比卡咖啡，屬於中度烘培，在醇厚口感與酸度中取得平衡，月餅配上咖啡，更添中西融合的風味。
煙波集團也於今年度推出「賞心月慕禮盒」，設計以5、60年代復古金屬餅貼作為發想，使用飽和色系為整體色彩基調，烘托出盒面上的傳統復古窗花及漸進式滿月意境，八角形禮盒讓收禮者映入眼簾的第一眼就感受到滿滿的祝福。8種口味融匯廣式、台式及新潮茶香月餅，全使用減糖配方製作，要讓消費者吃得養生健康無負擔。台式月餅中「芋頭麻糬」為老少皆宜的經典口味，主廚使用減糖配方製作，不甜膩，在微涼秋節搭配溫熱茶飲剛剛好。廣式月餅共有「XO干貝」、「香菇滷肉」、「金腿伍仁」及「黑芝麻杏仁」4種口味，全是經典款，令人回味。新潮茶香月餅口味共兩款，為「東方美人檸檬片」及「凍頂烏龍脆梅丁」濃郁的2種茶香以不同種類的酸度交織，呈現月餅口味的變化。
(未成年請勿飲酒，酒後請勿開車)