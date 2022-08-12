彰銀案撤告後首發聲　台新金吳東亮：和解落幕是好事情

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聲明稿中提到，台新金在94年挹注365億元增資彰銀，使彰銀得以大幅轉銷呆帳，優化財務結構，大幅改善彰銀體質。財政部肯定台新金控於經營彰銀9年（94年至103年）期間，以其經營團隊提升彰銀業績、強化公司治理、增加股東獲利的貢獻。
財政部則自104年取得經營主導權後，在台新金法人代表共同協助下，持續提升彰銀績效，7年間淨值增加522億元，達1714億元，進一步強化財務結構，擴大營運規模。基於互利共榮、往來互惠與善意之態度，財政部與台新金將鼓勵雙方所轄金融事業於符合法制之原則下，進行業務合作，雙方願樂觀其成。
財政部與台新金也強調，此重大訴訟和平圓滿落幕，已為最高法院移付調解制度下的紛爭解決樹立新標竿，財政部與台新金同感欣慰，謹向最高法院法官、調解委員及所有參與成員之努力致上最大的敬意及謝忱。
由於台新金入主彰銀長達17年，卻未能取得經營權並進行整併，反而成為燙手山芋，讓台新金發展因此受限，如今與財政部達成和解，吳東亮今日出席亞太永續行動博覽會時，也首度回應此事。他指出，拖了17年，台新金有很多委屈跟無奈，不過，能和解落幕絕對是個好事情。
他也感謝政府在最後也幫了很多的忙，尤其也對台新這麼多年來對彰銀的貢獻給予肯定，這是很高興的事情，這是好事情。至於促成雙方和解的關鍵，吳東亮說，「一路走來，剛剛好就談到這裡，大家有這個心，事情就解決了」。
吳東亮還提到，台新金今年買保德信人壽（已更名台新人壽）時，也承諾金管會6年內要處分彰銀持股，這可以說是出清理由的一個環節，如今能夠提早完成，要不然我們本來就要賣。
至於台新金當年以每股26.12元買入彰銀股權，如今以每股18.2元處分持股，針對成交價格，吳東亮說，只要是成交，就可以接受，要不然也成交不了。