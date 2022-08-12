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酷航加入飛翔皮卡丘計畫　9月起飛東京、首爾

▲該皮卡丘彩繪機為酷航波音 787-9 夢幻客機，共有 375 席，其中包括 ScootPlus 的 35 席和經濟艙 340席。（圖／酷航提供）
▲該皮卡丘彩繪機為酷航波音 787-9 夢幻客機，共有 375 席，其中包括 ScootPlus 的 35 席和經濟艙 340席。（圖／酷航提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-08-12 17:59:02

新加坡航空公司 （SIA） 的低成本航空子公司酷航今（12）日宣布與 The Pokémon Company (TPC) 的首次跨品牌合作，正式啟動飛翔皮卡丘計畫，酷航皮卡丘彩繪機航班開放訂位，自 9 月 9 日起，每月將有兩班皮卡丘彩繪機定期航班，首波航班將安排飛往東京和首爾兩個航點。
 
酷航歡慶十周年，再創一個新的里程碑。酷航成為第一家與TPC 合作的東南亞航空公司，以獨家的機身塗裝作為飛翔皮卡丘計畫的一部分。這是新航集團的第一次，也是對 TPC 來說，時隔 20 年的國際合作主題航班。
 
該皮卡丘彩繪機為酷航波音 787-9 夢幻客機，共有 375 席，其中包括 ScootPlus 的 35 席和經濟艙 340席。除了規劃定期之新加坡-東京和新加坡-首爾航班外，皮卡丘彩繪機也將在酷航其他的波音 787-9航線上執飛，飛行航班將定期檢視並根據旅客需求進行調整。航機也可能會因運營派遣和維護需要進行調度調整，這代表了旅客可能會在登機時，發現自己乘坐的是獨家主題飛機，這為搭乘酷航航班飛行體驗，增添了驚喜和樂趣。
 
酷航執行長湯康莊表示，品牌不斷突破界限，為我們的旅客帶來歡樂並注入酷航精神。透過與廣受歡迎的全球品牌合作及TPC戰略夥伴關係，以獨特的旅行體驗吸引旅客，創造難忘的時刻和回憶，同時將他們與我們航網中備受喜愛的航點連結起來。

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當皮卡丘彩繪機航班開賣後，酷航將和 TPC共同舉辦活動，揭開獨家彩繪機塗裝的面紗，並透露有關定期航班和機上體驗的更多細節。旅客與寶可夢的粉絲，更可期待一系列與寶可夢合作的獨家收藏品，只能透過酷航網站和酷航行動APP購買的航班購得，以及酷航航班上購買。同時，台灣的天空，將有機會可以看到酷航皮卡丘彩繪機航班，飛翔皮卡丘計畫航班的相關資訊，可以參考官網、Facebook 和 Instagram 頁面。

酷航的飛行航網目前涵蓋 16 個國家、 72 個航點。除了新加坡、東京和首爾之間的每日航班外，酷航還提供新加坡與亞洲、澳洲、歐洲等眾多目的地之間的飛行選擇，台灣現有營運台北-新加坡、台北-東京等航線定期航班。

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