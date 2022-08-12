酷航加入飛翔皮卡丘計畫　9月起飛東京、首爾

酷航歡慶十周年，再創一個新的里程碑。酷航成為第一家與TPC 合作的東南亞航空公司，以獨家的機身塗裝作為飛翔皮卡丘計畫的一部分。這是新航集團的第一次，也是對 TPC 來說，時隔 20 年的國際合作主題航班。
該皮卡丘彩繪機為酷航波音 787-9 夢幻客機，共有 375 席，其中包括 ScootPlus 的 35 席和經濟艙 340席。除了規劃定期之新加坡-東京和新加坡-首爾航班外，皮卡丘彩繪機也將在酷航其他的波音 787-9航線上執飛，飛行航班將定期檢視並根據旅客需求進行調整。航機也可能會因運營派遣和維護需要進行調度調整，這代表了旅客可能會在登機時，發現自己乘坐的是獨家主題飛機，這為搭乘酷航航班飛行體驗，增添了驚喜和樂趣。
酷航執行長湯康莊表示，品牌不斷突破界限，為我們的旅客帶來歡樂並注入酷航精神。透過與廣受歡迎的全球品牌合作及TPC戰略夥伴關係，以獨特的旅行體驗吸引旅客，創造難忘的時刻和回憶，同時將他們與我們航網中備受喜愛的航點連結起來。
我是廣告 請繼續往下閱讀
酷航的飛行航網目前涵蓋 16 個國家、 72 個航點。除了新加坡、東京和首爾之間的每日航班外，酷航還提供新加坡與亞洲、澳洲、歐洲等眾多目的地之間的飛行選擇，台灣現有營運台北-新加坡、台北-東京等航線定期航班。