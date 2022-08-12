二寶媽沐浴摸到乳房硬塊 竟是高風險早期三陰性乳癌

乳癌是國內女性好發癌症之一，談癌色變。育有2子的全職媽媽小魚，5年前洗澡時摸到乳房硬塊，有如晴天霹靂。另一名40歲廖小姐，2年前懷第3胎意外流產，因乳房腫脹未跟著消退，觸摸乳暈上方有明顯便塊，驚覺有異。2人經醫師診斷皆為「高風險早期三陰性乳癌」，經免疫藥物搭配化療及輔助型治療，至今病況控制良好，未發現癌症復發。





我是廣告 請繼續往下閱讀

乳癌是國內婦女癌症發生率第1位，根據衛生福利部108年癌症登記年報資料顯示，台灣每年約新增1萬5千名乳癌病友，而在所有乳癌類型中，三陰性乳癌占比約10-15％。中國醫藥大學醫療體系乳房醫學中心劉良智主任表示，臨床發現有一群病友化療後容易較早復發，治療上不可一視同仁，因此進一步研究，找出容易復發的「高風險早期三陰性乳癌」族群，給予對應的治療對策。





台中慈濟醫院乳房醫學中心林金瑤主任說明，所謂的三陰性乳癌是指，雌激素(ER)、黃體素(PR)和第二型人類上皮生長受體(HER2)等三種接受體呈現陰性，其中若符合「腫瘤介於1-2公分且合併淋巴轉移」，或者「腫瘤大於2公分，無論淋巴是否轉移」條件，即為高風險早期三陰性乳癌。





▲廖姓小姐罹患早期三陰性乳獲良好治療，今持感謝函向林金瑤醫師致謝。（圖／記者金武鳳攝，2022.8.12)

林金瑤指出，過去病友大多只能選擇化學治療，但近年隨著免疫治療藥物的發展，若化學治療合併免疫治療，有機會提升「病理完全緩解」（pCR，即為手術檢體檢測不到癌細胞）機率，且能同時降低復發風險，追求更長的存活時間。此外，相較於其他乳癌類型，三陰性乳癌於治療3年內的復發率偏高，但如果能達到病理完全緩解的狀態，治療開始7-8年後復發機率，可能比其他乳癌類型更低。





▲罹癌的小魚重獲新生，在先生陪伴下，向醫師劉良智致謝。（圖／記者金武鳳攝，2022.8.12)

劉良智主任也表示，無事件存活期(EFS)與整體存活時間，也是評估高風險早期三陰性乳癌治療成果的關鍵指標。國際研究發現，高風險性早期三陰性乳癌病友，手術前接受化療合併免疫治療的前導性輔助型治療，手術後接續免疫輔助治療以鞏固療效，可以將病理完全緩解(pCR)率提升至超過6成，並且降低近4成遠端惡化或復發風險，實為乳癌治療的一大進展。





二名癌友今天現身說法，感謝醫師治療才能重返正常生活。許多癌友得知罹患三陰性乳癌後，緊張地上網搜尋，看到惡性高、預後差等負面用詞後，總覺得沒希望而想放棄，她們呼籲癌友不要灰心，無論早期或晚期，由於三陰性乳癌治療術已有明顯進步，再加上國內優質的醫療環境，病友只要積極配合醫囑治療，都有機會追求更好的治療效果，邁向新人生。









