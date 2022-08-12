國際青年日挺18歲公民權　湧言會眾選將換穿高中制服

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王定宇指出，支持年輕人不單僅是聽取年輕人的想法，還需要為青年參與公共事務和政治生活提供更多的機會。因此湧言會這次訴求「我的未來我決定，我支持18歲公民權入憲」，意味「18歲公民權」是不分世代、黨派或族群皆要共同推動的議題。
高雄八連霸資深議員李喬如及擁有16年議員經歷的張漢忠、江瑞鴻等人也穿上高中制服，呈現另類反差萌；高雄市議員林智鴻、黃文益及參選人林志誠，共同喊出支持「18歲公民權」。
另外，女力級選將李雅慧、李雨庭、鄭孟洳、黃雍琇、黃秋媖等都邀集年輕學子一起入鏡，創意十足；參選高雄平地原住民選區的巫振興也以重視原青議題力挺此次活動。
趙天麟因為在居隔期間，只好翻出壓箱寶扮裝上場，甚至戴上「柯南」眼鏡，笑稱儼然是大型cosplay的現場。
何博文則自嘲與高中相比體重差了快30公斤，並與新北市議員張志豪共同帶領參選人黃淑君、李宇翔、曾進益展現青春洋溢、年輕氣息。林楚茵及阮昭雄則號召小英發言人顏若芳、參選人林延鳳、趙怡翔等換裝，呈現迎向未來朝氣，展現年輕人的熱血。
李妍慧換上新竹女中的制服，被眾人一致讚嘆「毫無違和感」，與桃園選將李柏瑟、彰化選將辜皇譯、吳為杰等神采奕奕端出青年政策帥氣上陣。
黨內人士表示，湧言會年輕靈活彈性的派系屬性，屢創媒體話題，有能力將新思維透過新媒體，將組織轉化為具體的行動力。繼上次美國眾議院裴羅西議長來台，全國湧將先在臉書歡迎台灣友人裴洛西訪台；隨後湧言女將顏若芳、李妍慧、林延鳳、李柏瑟和黃淑君，穿上粉紅色西裝致敬裴羅西；台南市議員參選人陳皇宇和陳金鐘則發送民主雞排，在當地引發討論。一連串全國行動展現出湧言會年輕、創意、活力和靈活的一面。