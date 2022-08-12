林智堅退選桃園市長 林佳龍：面對民意調整隊形加速前進
民進黨新北市長參選人林佳龍今（12）晚間與總統蔡英文一同前往鶯歌碧龍宮參香，面對前新竹市長林智堅退出桃園市長選舉，林佳龍受訪時表示，林智堅的決定非常不容易，民進黨勇敢面對民意，希望讓選舉回歸正軌，調整隊形後加速前進。
林佳龍表示，政治進退需要「智慧」，也需要「堅強」的意志，自己以此勉勵林智堅，這是非常不容易的決定，也是折磨的過程，尊重也支持林智堅的決定，也支持鄭運鵬接棒參選，鄭運鵬不是論文案當事人，競選團隊仍在，將調整隊形後繼續前進，希望大家聚焦討論城市發展願景，參選者和政黨一同來提出對城市發展的願景，也期待在新北市能對公共政策有討論、辯論，這才是對人民負責、爭取選票最重要的出發點。
總統蔡英文連續兩天和林佳龍同台，歷經昨晚中和首場18歲公民參政權宣講會遭統促黨鬧場後，今天警方也大規模採取更嚴格的管制跟檢查機制，提高總統維安等級，不但以掃描儀器檢查全身有無攜帶管制物品，更是將進入者攜帶的包包整個詳細檢查，連紙張都詳細打開看有無異狀，深怕又有滋事份子混入鬧場。
蔡英文在一陣雨勢中進廟參香，並在廟裡與信眾發表演說，對鄉親提出「三個感謝」，首先感謝大家讓她2020年成功連任，繼續為台灣做事；也感謝大家團結配合政府防疫、讓疫情平穩並獲得控制；最後，也要感謝前線國軍，因為「我們有一個比較超過的鄰居」，但「我們有國防力量」、有國軍弟兄姊妹 24 小時在前線保衛台灣，最後向在場群眾表示，對林佳龍深具信心，一定能做好市長，獲得在場群眾歡呼吶喊。