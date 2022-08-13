人生勝利組！史丹佛畢業高材生　賈伯斯愛女通吃時尚界

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沒有讓父母失望，伊芙追隨父母的腳步，從全美乃至全球頂尖的學府-史丹佛大學畢業，主修的是科學技術和社會，妥妥一枚學霸，但要是因此就認為她只會讀書，那可就太小看她了。
能動能靜的伊芙，在運動的世界也佔有一席之地，6歲就開始精研馬術，曾多次參加國際賽事，是頂尖的馬術賽事選手，曾在美國、加拿大和英國的障礙賽中數度獲得冠軍；根據《Horse Sports》2019年的1項統計，在全球25歲以下、前1000名的馬術高手中，伊芙就位居第5。
當然，在她的成長過程中，父母的支持絕對不可或缺，比如昂貴的馬術費用以及專門的練習場地。不過，伊芙並沒有因此就被寵壞，特別她的母親曾在接受外媒採訪時表示，不會將數百億美元的財產留給孩子，而是會做更有意義的運用，比如投入慈善公益。
即使可能不會繼承鉅額遺產，但這並不代表她無法自力更生，除了優秀的學歷，伊芙亮麗的外型，也有助於她往時尚界發展。2020年，她為知名美妝品牌拍攝了一系列廣告，與演員席德妮‧史威尼（Sydney Sweeney）和真人實境秀明星（Naomi Smalls）一起亮相，席捲了時尚界。
在浴缸裡浸泡泡浴、捧著美酒，配戴金色項鍊和閃亮唇彩，看上去微醺的模樣，相當引人遐想。除此以外，伊芙也曾於2021年的巴黎時裝週上，為自己鍾情的巴黎小眾手袋品牌Coperni走秀。
2022年3月，外媒報導，伊芙已加入總部位於美國紐約的模特兒經紀公司-DNA Model Management，與前超級名模辛蒂‧克勞馥（Cynthia Crawford）的女兒凱亞‧葛柏（Kaia Gerber），以及已故演員保羅‧沃克（Paul Walker）的獨生女梅朵沃克（Meadow Walker）同公司。
努力靠自己闖出一片天，身為可能無法坐享金山銀山的「富二代」，伊芙的模特兒之路是否能順遂，還有待觀察，但不可否認的是，她已擁有相當寶貴的無形資產，即自身的學術和專業素養。