Eleven宣布轉播西甲聯賽！袁永誠將擔任球評

西班牙足球甲級聯賽正式降臨ELEVEN SPORTS，8月13日(六)起要帶給台灣足球迷最完整的西甲賽事轉播，歷年西甲球隊共奪下19座歐冠冠軍獎盃，為所有足球聯賽之最，為服務廣大的西甲及足球球迷，ELEVEN體育家族將在ELEVENSPORTS.com平台帶來完整的2022-23西甲38輪共380場直播賽事！而每週在有線電視及MOD頻道也會帶給觀眾精選的直播賽事組合，千萬不要錯過2022-23西甲精彩賽事！
ELEVEN體育家族將透過OTT平台帶給球迷完整380場直播賽事，能夠即時掌握最新西甲各隊賽況，像是上季重奪西甲冠軍的「銀河艦隊」皇家馬德里，剛拿下歐洲超級盃的冠軍頭銜，目前累積隊史第99座冠軍即將邁向百冠榮耀！皇馬陣中的法國明星前鋒Karim Benzema更是本季金球獎頭號競爭者。巴塞隆納渴望一掃陰霾，買進多名知名球星，像是前足球先生Robert Lewandowski，新賽季將挑戰皇馬王座地位。馬德里競技兩年前勇奪西甲冠軍，西甲冠軍共11座位列西甲第三，本季在球星門將Jan Oblak、前鋒João Félix的帶領下，將繼續給皇馬、巴薩施加壓力。塞維利亞連三賽季位列第四，上賽季主場擊敗馬競，作客逼和皇馬、巴薩，擁有像是球星中場 Ivan Rakitić、後防Jesús Navas的塞維利亞絕對是強隊爭冠不能忽視的絆腳石。
8月13日起西甲直播賽事，透過ELEVEN SPORTS OTT平台， 觀看380場西甲完整賽事，每月只需149元！還能收看中華職棒、日本職棒等精彩直播賽事內容，透過ELEVEN官網、APP等不同收看裝置，一起享受西班牙足球甲級聯賽的魅力！
【⚽️ 西班牙足球甲級聯賽首輪賽程】
8月13日 (六) 02:55 奧薩蘇納 vs 塞維利亞 / ELEVEN 2 (中文轉播)
8月13日 (六) 22:55 塞爾塔維戈 vs 皇家西班牙人 / ELEVEN 2 (中文轉播)
8月14日 (日) 00:55 皇家瓦拉多利德 vs 比利亞雷亞爾 / ELEVEN 1 / PLUS
8月14日 (日) 02:55 巴塞隆納 vs 巴列卡諾閃電 / ELEVEN 2 (中文轉播)
8月14日 (日) 23:25 卡迪斯 vs 皇家社會 / ELEVEN 2
8月15日 (一) 01:25 瓦倫西亞 vs 吉羅納 / ELEVEN 1 / PLUS
8月15日 (一) 03:55 阿爾梅利亞 vs 皇家馬德里 / ELEVEN 2
8月15日 (一) 23:25 畢爾包競技 vs 皇家馬約卡 / ELEVEN 2 (中文轉播)
8月16日 (二) 01:25 赫塔菲 vs 馬德里競技 / ELEVEN 1 / PLUS
8月16日 (二) 03:55 皇家貝提斯 vs 埃爾切 / ELEVEN 2