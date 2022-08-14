財經小辭典／搶搭美元多頭列車　先搞懂什麼是美元指數

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「美元指數」是在1973年制定，拿來衡量美元在國際外匯市場匯率變化的一項綜合性指標，並將美元與世界上其他主要貨幣的匯率拿來做計算，由6個國家貨幣的加權平均所組成，包括歐元、日圓、英鎊、瑞士法郎、加拿大幣、瑞典克朗，其中以歐元權重占比最大有57.6%、日圓13.6%、英鎊11.9%、加幣9.1%、瑞典克朗4.2%、瑞士法郎3.6%，最後算出來一個數字，就是美元指數。
投資人可以透過「美元指數」，比較美元與其他貨幣走勢強弱，當美元指數上升，就代表美元相對其他貨幣強勢，美元升值，美元指數下跌，就是美元相對其他貨幣變弱，美元貶值。
由於美元指數在1973年發布，指標以當年的匯率指數當作基準，指數基期等於100，之後指數上升或下降即是美元匯率，如果美元指數在1974年跌到95，代表1974年的美元相較1973年貶值了5%。而美元指數曾在1985年達到最高點165，最低點2008年曾到71以下。
也因為美元指數可以反映美元本身強弱，了解目前美元在國際市場的位置，加上大部分跨國商品交易都需透過美元計價，因此，美元走勢也影響國際貿易商品價格，當美元越強，用美元購買外國計價商品就會越便宜，有利美國進口。
同時，美元走勢也會影響其他國家匯率，主要是目前各國貨幣主要還是盯著美元，因此，從美元指數的變化，也可以看出其他國家相對於美元的變化，只是相較兩國間的匯率變化，美元指數更能了解美元實際走勢，還有國際外匯市場的趨勢。
就近20年美元指數的變化來看，曾經有兩波漲勢，第一波是2008年美元指數從70.7上漲到88.5，波段漲幅25%，另一波則是2014年，美元指數從將近80上漲至100，漲幅是27%。最近這一波美元漲勢則從去年6月的89.5開始起漲，今年7月14日曾升至109.3創20年新高。
雖然近來因美國通膨降溫，美元指數回落，曾一度跌破105，這兩天又回到105之上，但由於市場也預估美國9月還會持續升息，加上前兩波升勢波段漲幅都近26%，這波美元漲勢才漲了2/3，等於美元還有1/3上漲空間，也有人預估美元指數仍有可能見到113，而在美元仍看漲之下，市場也會預估新台幣兌美元就會趨貶。