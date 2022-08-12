憶22年前林智堅應徵助理　柯建銘讚他是最重要的政治夥伴

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柯建銘表示，近8000個日子，他們共同為故鄉新竹打拚，有他們共同的理想、使命、熱情，也有汗水、沮喪、毀譽、歡笑。何其刻骨銘心，退選此刻的感觸、沈澱是他們內心共同的交集。「感謝與抱歉，對一路以來支持你的每一個人，從你口中說出，我知道這是你的真誠」。
柯建銘回憶道，2000年初，一個20多歲陽光熱情的年輕人，走入新竹服務處應徵助理，第一印象感覺該年輕人對政治抱著好奇、嘗試、憧憬的心理而來，他也樂於提供機會。剛來時，每逢週末他回新竹服務處做選民服務，林智堅幫忙招呼陳情人、倒茶水、整理環境、做紀錄、登記行程，樣樣都做。繁忙下，有次他不經意也失禮地問：「少年吔，你叫什麼名字？」他笑著說：「總召，你太忙了，我叫林智堅」。他只好連聲說歹勢，從此後，外面所有行程林智堅都跟著跑，展開22年並肩作戰的革命感情。
柯建銘表示，後來隱約知道，林智堅高中畢業時父親經商失敗，突遭變故，退伍後打過零工、當過臨時演員，什麼都做，幫忙家計。一向陽光、爽朗、熱情的表現，讓他了解林智堅對人生挫折、打擊早已走出，化為更向上的動力，故更能體恤、樂於幫助別人、更接地氣。
柯建銘說，這期間林智堅重拾課本，半工半讀考上中華大學，2008年進而考上研究所後才告訴他，他給予肯定鼓勵。2013年林智堅當議員時，考上台大國發所，2014年百日戰爭險勝市長，近8年從「翻轉新竹」到「加速吧新竹」，一天當兩天用，夙興夜寐，五星級市長、五星級城市，打造城市的價值、光榮感，故而被徵召參選桃園市長。
柯建銘表示，22年來，林智堅與他打過大小選戰，包括6場總統選戰，他個人的每次選舉，與林智堅百日戰爭及連任成功，他能在立法院全心對付國民黨，來自林智堅守住新竹，讓他無後顧之憂，這點他要由衷的感謝。
柯建銘說，政治是艱難的，需耐煩耐操，更重要的是承擔、挑戰困難、忍受攻擊、堅持理想、不忘初衷，一直是他們共同的信念，故今日林智堅的決定，不捨與不忍是必然的。清理戰場，反守為攻，是黨主席蔡英文與選對會共同決定。「國民黨要繼續得意忘形，消費論文門，就請繼續吧！」民進黨團結一致共同在國際變局下，面對關鍵時刻的選戰，讓台灣繼續向前走，「阻卻老舊、深藍、與中國唱和的國民黨，是我們不可迴避的歷史責任」。
最後，柯建銘提及臨危授命參選桃園市長的的立委鄭運鵬，他稱讚鄭運鵬正直、勇敢、負責，有大局承擔的胸襟，幹事長、書記長任內傑出的表現，是他在立法院重要夥伴，他對鄭運鵬的判斷力、決策力、領導力深具信心。