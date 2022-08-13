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高球／史上首次「3桿球王挑戰賽」 正妹告訴妳要選哪一桿

▲邱薇兒與Eva一起參加「3桿球王挑戰賽」。官方提供
▲邱薇兒與Eva一起參加「3桿球王挑戰賽」。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

2022-08-13 09:36:00

高球史上第一次舉辦的「3桿球王挑戰賽」將於9月5日在東方之星高爾夫球場舉行，這也是《國寶集團—國寶貝家族》每月系列活動又一創舉。因為賽制很特別又有趣，活動一推出就已經吸引眾多球友報名，許多總幹事詢問自己球隊是否可以參賽？主辦單位順應潮流，再加碼推出3人團體賽，讓更多的球隊的好友們組隊參加，體驗這別開生面的有趣比賽。

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正規高球賽事最多允許選手攜帶14支球桿，通常包含木桿組、鐵桿組、短桿組、沙坑桿和推桿，能自由運用在各種情境，無論是開球、攻果嶺、果嶺推桿或球掉入沙坑等，球員都會使用專門的球桿。

《國寶集團—國寶貝家族》所舉辦的「3桿球王挑戰賽」相當特別，限制選手只能攜帶3種球桿，不僅考驗選手的選桿「眼光」，還能檢視選手臨場應變的能力。高球主播邱薇而認為，「這是一個全新的賽事，非常有趣，只有3桿能用，策略和打法都會不同。」

▲邱薇兒、小艷與Eva一起參加「3桿球王挑戰賽」。官方提供
▲邱薇兒、小艷與Eva一起參加「3桿球王挑戰賽」。官方提供
至於14支球桿該選哪三支，本次參賽的三位高球正妹都提出建議。邱薇而說，「我會選擇DRIVER、八號鐵與推桿。東方之星我可以2ON的機會高，八鐵進可攻退可守，也是我最有把握的一支桿子，也是重要武器。而推桿有些人會選擇切桿，但我認為推桿真的很重要，必須賺桿數，所以我不會放棄。」

談到如果不小心進沙坑怎麼辦? 邱薇而笑說，「我對八鐵的控制力很有信心，所以不會讓小白球掉進沙坑，因此不考慮選擇挖起桿。」

高球網紅EVA則有不同的見解，她選擇小雞腿、八鐵與50度挖起桿，她說，「之所以放棄推桿是因為功能性太小，若只能選三支桿就不能浪費，每支桿子都比須有至少2個用途。非常期待這次的比賽，已經迫不及待想知道，只用三支桿子，總成績會是多少?」

東分之星桿娣小艷則挑選五號木桿、八號鐵桿和A桿，她分析，「五號木的面有一點平，如果用來推桿也可以，或用A桿去切，希望這三支桿子能幫我應付各種狀況。」

史上首創的「3桿球王挑戰賽」已受到許多球隊和球迷的關注，開放報名後反應非常熱絡，而主辦單位也提供豐富的獎品，詳情請見報名網址

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