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台灣「特斯拉寶寶」出生！車上生產畫面瘋傳　萬人感動推

▲網路瘋傳特斯拉寶寶出生的畫面，引發眾人熱烈討論。（圖／取自《爆廢公社》）
▲網路瘋傳特斯拉寶寶出生的畫面，引發眾人熱烈討論。（圖／取自《爆廢公社》）

編輯中心/綜合報導

2022-08-13 10:40:27

孕婦自然生產時間難以準確控制，一名準爸爸駕駛特斯拉在路上時，寶寶突然無預警出生，最後來不及趕到醫院就在車內順利分娩，而父親在駕駛座手捧新生兒的照片在網路上傳開後，也引來上萬網友祝賀「在特斯拉上生小孩不知道有沒有特斯拉一台？」但也有疑問「這是今年嗎？」、「媽媽還能拍照？」

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昨（12）日一張特斯拉車內生產的照片，在網路上瘋傳並引發熱烈討論，原來是有網友於《爆廢公社》貼文，稱自己為車主的好友，並透露「我朋友今天開車開到一半，在特斯拉上接生了他兒子，母子均安，以下歡迎祝福命名，姓黃」。

▲有寶寶於特斯拉上出生，臉書社團瘋傳生產畫面。（圖／取自《爆廢公社》）
▲有寶寶於特斯拉上出生，臉書社團瘋傳生產畫面。（圖／取自《爆廢公社》）
只見照片中，男子正在馬路上駕駛特斯拉，不料在副駕的老婆突然羊水破了，只好由老公親手接生，慶幸的是在車內順利分娩，而寶寶拖著長長臍帶的畫面，看起來相當健康，溫馨又特殊的畫面震撼萬名網友。

雖未有當事人出面詳述，但仍引發眾人熱烈討論，「連取名字都不用想了，英文名字就叫Tesla」、「特斯拉要送寶寶一台特斯拉當出生禮了」、「內建接生模式啟動嗎？」、「終生搭特斯拉免費」、「特斯拉多一項功能解鎖」、「以後特斯拉開發輔助車上接生系統」；但也有人提出疑問「這是今年發生的事嗎？」、「這媽媽也太強，剛生完還能拍照？」（編輯：鍾怡婷）

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