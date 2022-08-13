7大熱門海灘玩過沒？三條崙網美爽拍 玩水「這裡」最優
暑假都過了大半，天氣這麼好怎麼能不去海邊走走！但不知道哪個海灘現在最好玩嗎？ 《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月「海灘」話題的網路聲量表現，找出網友熱議的全台7大熱門海灘排行。 網路聲量最高的「福隆海水浴場」，正好暑假還有國際沙雕藝術季，讓不少粉絲三不五時就去走走，第二及第三名分別為台中的大安濱海樂園及雲林三條崙海水浴場，都是熱門打卡玩水景點，趁著週末好天氣趕緊出門去玩水吧！
《Social Lab社群實驗室》指出，觀察網路上對海灘的相關討論，發現海灘上舉辦的夏日活動更能增加民眾對海灘的關注，網路聲量最高的「福隆海水浴場」5至10月舉辦國際沙雕藝術季，不少網友都會期待每年有什麼驚喜作品，尤其看完沙雕還可以在海灘玩水、拍個美照，讓大家流連忘返。另外，福隆海水浴場還擁有全台首間「沙灘上的星巴克」，咖啡愛好者紛紛表示「海邊的星巴克，快去一波」、「可以看海好浪漫喔」。
聲量第二名的「大安濱海樂園」，同樣以「沙雕音樂季」吸引不少民眾前往，今年以異國風情為主題，雖然活動已於6月結束，但仍有不少網友回味無窮留言「因為沙雕展才來到這邊，規劃得還不錯，有提供免費的水可以沖洗，很加分」，可見除了一般的水上遊樂，定期的活動與周邊設施是最吸引民眾造訪海灘的魅力。
而位於雲林的「三條崙海水浴場」因「漂流木盪鞦韆」吸引不少網友拍照分享，成為IG熱門打卡景點，加上夕陽美景使民眾停佇於此，就有網友留言表示「網美必來」、「看起來很夢幻」。
而老字號的「墾丁南灣」、「大武崙情人海灘」，以及「萬里海水浴場」，都因適合戲水受民眾關注，南灣與萬里海水浴場擁有豐富多樣化的設施，大武崙情人海灘則因海岸較平緩，吸引不少家長帶著孩子一同戲水。而位於台東，號稱台版烏尤尼鹽沼的「都歷沙灘」近期也吸引不少民眾討論，海岸邊的美景「天空之鏡」令許多人讚嘆不已，留言表示「看不出來在台灣！」、「怎麼拍怎麼好看」、「很適合約會」。