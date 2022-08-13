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高溫、雨水少！英多地旱災狀態　德萊茵河水位下降損經濟

▲歐洲多地陷入乾旱，龜裂的河床裸露。（圖／美聯社／達志影像）
▲歐洲多地陷入乾旱，龜裂的河床裸露。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-08-13 10:00:18

歐洲近日持續高溫，幾乎要把人民「烤焦」，加上降雨量不足，除了野火頻傳，也衝擊到農業和經濟。以英國和德國為例，前者已多地進入乾旱狀態，後者則因萊茵河水位下降，供應鏈混亂，為經濟帶來更多問題。

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綜合《每日郵報》等英媒報導，英格蘭部分地區經歷了自有記錄以來，最乾燥的7月，水庫降至30年來的最低水位，平均降雨量只有23.1毫米，僅歷年7月平均降雨量的35％。英國環境署（Environment Agency）12日在全國乾災小組（National Drought Group）的會議上表示，英格蘭西南部、南部、中部及東部部分地區，皆已達到進入旱災狀態的門檻。知名的泰晤士河，源頭乾涸區域也比往年更擴大。

▲英格蘭多地進入旱災狀態。（圖／翻攝自每日郵報）
▲英格蘭多地進入旱災狀態。（圖／翻攝自每日郵報）
由於可能將面臨缺水危機，英國人已被告知，盡量縮短洗澡時間，不要1次洗太多衣服，每天最多只使用1次洗碗機。若未來幾週情況再沒有改善，旱區居民也可能被禁止清洗車輛、建築物外觀和窗戶，不排除實施針對家庭的限水措施。

儘管有零星的降雨，但報導指出，英格蘭南部大部分地區在9月之前都不太可能出現大規模的降雨。炎熱和乾燥的天候也對農業造成了損失，影響穀物、水果、蔬菜的收成。儘管英國水利部長杜爾（Steve Double）保證，基本供應仍然是安全的，政府也做好比以往任何時候都充足的準備，但部分地區仍出現恐慌性搶購，瓶裝水被搜刮一空。

▲民眾搶購瓶裝水。（圖／翻攝自每日郵報）
▲民眾搶購瓶裝水。（圖／翻攝自每日郵報）
除了英國，德國也飽受旱情所苦，有德國官員12日向美國《有線電視新聞網》透露，萊茵河（Rhine River）部分地區的水位已降至異常水平，擾亂了該國最重要的內陸水道航運，連續數月降雨不足，意味著貨船現在只能載送較少、較輕的貨物，運輸成本飆升，特別有關經濟和電力供應的風險本來就已經在惡化。

根據萊茵河考布（Kaub）檢查站數據，低於75公分（約29.5英寸）的水位，通常意味著大型集裝箱船必須將其裝載量減少30%左右，雖說水位高度掉至30至35公分，淺水載貨駁船尚且能夠航行，但也並非長久之計。

▲德國萊茵河水位明顯下降，部分區段甚至出現乾涸。（圖／美聯社／達志影像）
▲德國萊茵河水位明顯下降，部分區段甚至出現乾涸。（圖／美聯社／達志影像）
近期在俄羅斯減供天然氣的情況下，德國重啟了燃煤電廠，以確保該國電力供應，但德意志銀行的經濟學家指出，大部分所需的無煙煤（hard-coal, 也稱為硬煤）是通過駁船從荷蘭的港口，沿著萊茵河運輸的；瑞銀（UBS）石油分析師帕特里科（Henri Patricot）也表示，萊茵河水位下降挑戰能源產品的運輸，而且該河對化學品和穀物的運送也至關重要。

歐洲首席經濟學家安德魯·肯寧漢（Andrew Kenningham）警告，如果水位下降的情況一直持續到12月，可能導致德國下半年GDP減少0.2%，並加劇通貨膨脹，德國重要的工業和製造業也會大受打擊。

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