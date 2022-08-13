高溫、雨水少！英多地旱災狀態　德萊茵河水位下降損經濟

我是廣告 請繼續往下閱讀
由於可能將面臨缺水危機，英國人已被告知，盡量縮短洗澡時間，不要1次洗太多衣服，每天最多只使用1次洗碗機。若未來幾週情況再沒有改善，旱區居民也可能被禁止清洗車輛、建築物外觀和窗戶，不排除實施針對家庭的限水措施。
儘管有零星的降雨，但報導指出，英格蘭南部大部分地區在9月之前都不太可能出現大規模的降雨。炎熱和乾燥的天候也對農業造成了損失，影響穀物、水果、蔬菜的收成。儘管英國水利部長杜爾（Steve Double）保證，基本供應仍然是安全的，政府也做好比以往任何時候都充足的準備，但部分地區仍出現恐慌性搶購，瓶裝水被搜刮一空。
除了英國，德國也飽受旱情所苦，有德國官員12日向美國《有線電視新聞網》透露，萊茵河（Rhine River）部分地區的水位已降至異常水平，擾亂了該國最重要的內陸水道航運，連續數月降雨不足，意味著貨船現在只能載送較少、較輕的貨物，運輸成本飆升，特別有關經濟和電力供應的風險本來就已經在惡化。
根據萊茵河考布（Kaub）檢查站數據，低於75公分（約29.5英寸）的水位，通常意味著大型集裝箱船必須將其裝載量減少30%左右，雖說水位高度掉至30至35公分，淺水載貨駁船尚且能夠航行，但也並非長久之計。
近期在俄羅斯減供天然氣的情況下，德國重啟了燃煤電廠，以確保該國電力供應，但德意志銀行的經濟學家指出，大部分所需的無煙煤（hard-coal, 也稱為硬煤）是通過駁船從荷蘭的港口，沿著萊茵河運輸的；瑞銀（UBS）石油分析師帕特里科（Henri Patricot）也表示，萊茵河水位下降挑戰能源產品的運輸，而且該河對化學品和穀物的運送也至關重要。
歐洲首席經濟學家安德魯·肯寧漢（Andrew Kenningham）警告，如果水位下降的情況一直持續到12月，可能導致德國下半年GDP減少0.2%，並加劇通貨膨脹，德國重要的工業和製造業也會大受打擊。