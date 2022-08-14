借鏡俄烏戰爭嚇阻共艦　軍方：5年量產千枚反艦飛彈

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在烏克蘭戰爭中，烏克蘭用2枚岸置型海王星飛彈擊沉俄羅斯黑海艦隊旗艦莫斯科號，增添海軍用反艦飛彈嚇阻共艦的信心。軍方人士分析指出，中型艦艇在遭到2枚反艦飛彈擊中後，艦艇就會失去作戰能力，輕則癱瘓，重則沉沒，大型艦艇遭到4枚反艦飛彈攻擊命中後，同樣也會失去戰力。
軍方籌獲飛彈分為外購與國產。在外購方面，美國售台價值100套岸置型魚叉反艦飛彈系統，包括400枚岸置型RGM-84L-4 Block II魚叉反艦飛彈，但該型飛彈最大射程僅有148公里，不是軍方期盼射程超過200公里的RGM-84 Block II+ ER 增程型魚叉飛彈。
在國產飛彈採購上，立法院在1月三讀通過上限2400億元的「海空戰力提升計畫及特別預算案」，規劃在民國111至115年期程內，籌獲發展成熟及可快速量產之國造自製各式精準飛彈，包括生產雄風二型、雄風三型與雄風三型增程型反艦飛彈。其中雄三增程型飛彈最大射程為400公里，射程為美製一般型魚叉飛彈的兩倍以上。
軍方指出，中科院增建飛彈產線後，雄風三型與增程型雄三飛彈年產量可達到70枚，5年為350枚，雄二飛彈與雄昇地對地飛彈為共用產線，可年產131枚，預計5年共可生產千枚反艦飛彈，可滿足反艦飛彈遏阻共艦威脅需求。