COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

借鏡俄烏戰爭嚇阻共艦　軍方：5年量產千枚反艦飛彈

▲因應共艦威脅，國軍採購雄三反艦飛彈。（資料照／中科院提供）
▲因應共艦威脅，國軍採購雄三反艦飛彈。（資料照／中科院提供）

記者呂炯昌／台北報導

2022-08-14 11:48:182022-08-14 11:55:48

為報復美國眾議院議長裴洛西訪台，在裴洛西離台後，共軍在台海周邊進行多日實彈軍演，不只是發射飛彈，更派出軍艦持續在台海周邊活動，由於海軍4500噸一級艦造艦「震海計畫」延宕，軍方將在5年內量產1000枚反艦飛彈，解燃眉之急，因應共軍威脅。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，美軍顧問團根據國軍漢光演習電腦兵推結果，建議國軍至少必須部署1200枚反艦飛彈，藉由摧毀半數犯台共軍船艦，才能瓦解共軍對台攻勢，但目前國軍僅有600枚雄風二型與雄風三型反艦飛彈，因此必須增購飛彈。

在烏克蘭戰爭中，烏克蘭用2枚岸置型海王星飛彈擊沉俄羅斯黑海艦隊旗艦莫斯科號，增添海軍用反艦飛彈嚇阻共艦的信心。軍方人士分析指出，中型艦艇在遭到2枚反艦飛彈擊中後，艦艇就會失去作戰能力，輕則癱瘓，重則沉沒，大型艦艇遭到4枚反艦飛彈攻擊命中後，同樣也會失去戰力。

軍方籌獲飛彈分為外購與國產。在外購方面，美國售台價值100套岸置型魚叉反艦飛彈系統，包括400枚岸置型RGM-84L-4 Block II魚叉反艦飛彈，但該型飛彈最大射程僅有148公里，不是軍方期盼射程超過200公里的RGM-84 Block II+ ER 增程型魚叉飛彈。

在國產飛彈採購上，立法院在1月三讀通過上限2400億元的「海空戰力提升計畫及特別預算案」，規劃在民國111至115年期程內，籌獲發展成熟及可快速量產之國造自製各式精準飛彈，包括生產雄風二型、雄風三型與雄風三型增程型反艦飛彈。其中雄三增程型飛彈最大射程為400公里，射程為美製一般型魚叉飛彈的兩倍以上。

軍方指出，中科院增建飛彈產線後，雄風三型與增程型雄三飛彈年產量可達到70枚，5年為350枚，雄二飛彈與雄昇地對地飛彈為共用產線，可年產131枚，預計5年共可生產千枚反艦飛彈，可滿足反艦飛彈遏阻共艦威脅需求。

▲雄風二型反艦飛彈。（圖／記者呂炯昌攝）
▲雄風二型反艦飛彈。（圖／記者呂炯昌攝）
 
 

共軍海峽中線以東演訓常態化　專家曝兩大挑戰形成

中國軍演惹怒日本　國防院：壓縮日中關係改善空間

巷仔內／中國軍演圍台　曝國軍一級艦老化問題

積極提升國防戰力　專家：國艦國造速度應加快

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀