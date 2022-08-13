涉詐助理費被起訴　林穎孟再發聲：會繼續戰鬥下去

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林穎孟表示，楊姓助理多拿一個月薪水，被檢方認定為不法所得。原因是當時辦公室主任吳香君全程主動自己一人與楊姓助理面談，盜用林的私章、偽造林的簽名解聘楊，私自宣稱多一個月薪水充當資遣費。
然而吳香君昨日表示，林穎孟有授權她使用私章及偽造簽名，然實情是，議會文件欄位有註明需要「議員親簽」，任何一位助理看到議員親簽欄位，都會拿給議員簽名，全辦公室就只有吳香君會瞞天過海。
林穎孟表示，如果助理自己做虧心事，不用證據，只要都推給「上級授權」就好，社會就買單，無怪乎會有人如此膽大包天。從頭到尾，本人從未授權任何人可替代簽此欄位，自己已向地檢署告發。
林穎孟也說，郭姓助理是為了找短期影片剪輯助理，由蕭姓友人介紹，郭總共領5個月薪水，被檢方認定不法所得。原因是，就算她有如實剪輯質詢影片、影像設計、問政文宣製作，仍不被檢調認定為「助理」，因為郭姓助理另為米達克公司員工，當時該公司也幫忙溝通出意見，被檢方認定此勞務聘雇關係為外包。而這全程包含定義郭姓助理工作內容、聘任流程，全由吳香君負責，皆有證據，此案自己也已經向地檢署告發。
按議會助理聘用規定，議員助理可以兼職，此外，設計師要剪輯大量質詢影片、做字幕、處理圖像、形象、直播等設計，一個月35000應屬專業設計師應得的合理薪水。以上，再次重申，所有助理費用全都是進到助理自己的口袋，而非自己的口袋。
林穎孟表示，所有助理都有做事，給有做事的人薪水，本就天經地義。沒有拿錢、也沒有拿錢的意圖，不曉得貪在哪？污在哪？
林穎孟說，2年來自己隱忍很久，一直嘗試不要指責這些曾為助理、後來在自己退黨後即躍升為時代力量主任、候選人的關鍵人事物。然事件發展至今，不管是勞動部裁決文、檢方不起訴處分書，都可以完全證明，2年前的媒體爆料扎扎實實就是對個人的抹黑、栽贓、構陷。要先做一個人，才做一個政治人。
林穎孟說，從政若只剩下政治鬥爭，為了權為了勢，不惜造假毀滅他人，讓自己往更高位置，這樣從政有什麼意義？政治界如果很多這樣的人，正事都不做，政治還有什麼意義？「我不喜歡這樣的政治，所以我會繼續戰鬥下去」。