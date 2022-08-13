蔡其昌曬「會說話的照片」　鄭運鵬妙答逗笑百人

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照片是2020年7月17日，國民黨團為杯葛立法院進行的監察院人事案投票，拿大量水球猛砸主席台，民進黨立委拿白色珍珠板阻擋。畫面中蔡其昌拿著議事資料主持會議，身旁的鄭運鵬高舉雙手，準備接住砸過來的水球。恰好呼應他在這次桃園市長選舉中，臨危承擔使命的最佳戰友角色。
蔡其昌寫著：「雖然我們之間的感情，就像這張『會說話的照片』一樣，很難說出太多肉麻話，動作卻是真實的。我也知道你會說出那句『責任來了，我就扛』的老話，不過這次，大家真要一起扛了！」
蔡其昌稱讚鄭運鵬是桃園最資深的立委，也是市長鄭文燦最佳拍檔，相信他能在最短時間快速整隊、強化戰力。清晨6點左右鄭運鵬回：「報告副院長，我睡醒要跑行程了！天氣雖然熱了點，我們多喝水不丟水球。」
睡了一覺的蔡其昌，上午說明這張照片的背景：「大家都用板子，只有他徒手」。網友好奇問「有接到（水球）吧」？蔡其昌說：「還是不要徒手接啦！」網友開啟棒球模式：「立院打架應該要有一組手套跟球棒，你是（職棒）會長應該變得出來吧？」蔡其昌認真答：「我有，但手套要怎麼接水球？」
蔡其昌上午跑行程受訪時，盛讚鄭運鵬是「非常聰明、有想像力，有很多正向積極點子的人」，若能當選，以他的創意與執行力，將為桃園帶來更多美好未來。
蔡其昌說明照片拍攝當下，「當時國民黨阻撓議事進行，我在主持議事沒空管丟向我的水球，鄭運鵬在旁邊幫忙、為我擋下水球，這代表相互扶持與幫忙。」他強調台灣也需要團隊，大家互相扛、彼此扶持，國家就會進步。