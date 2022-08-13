中職／台灣之光！樂天女孩受邀韓國開球

為台灣的啦啦隊女神群爭光！樂天桃猿專屬啦啦隊Rakuten Girls隊長籃籃、副隊長岱縈，成員琳妲、倪暄受到本季新贊助商brg卡片鑑定公司的邀請來到韓國訪問並預計前往韓國職棒樂天巨人的主場，為主場LOTTE GIANTS(樂天巨人)開球，為後疫情時代桃猿隊的國際交流開啟重要的第一步。
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籃籃、琳妲、倪暄及岱縈將在24日(三)出發至韓國，26號（五）參加LOTTE GIANTS的活動，擔任表演嘉賓並且開球，當初LOTTE GIANTS派出團長趙智薰、隊長朴騏良來台參加桃猿隊主題趴，如今桃猿隊禮尚往來，由籃籃領軍造訪社稷球場，預料將掀起韓國的RKG熱潮，現場肯定熱鬧非凡！
已經不是第一次代表Rakuten Girls出國表演的隊長籃籃，曾經私下造訪社稷球場，觀摩啦啦隊演出，大讚社稷球場實在是很棒，琳妲參加過與日本火腿的交流賽而且在札幌巨蛋開過球，參加啦啦隊以來一直聽聞釜山LOTTE主場社稷球場有釜山的KTV之稱，不僅場地美，應援團也讓人印象深刻，如今終於可以親身感受。岱縈有在札幌巨蛋表演的經驗，但也還是第一次隨官方造訪韓國，她和倪暄親切的笑容勢必受到韓國粉絲的喜愛。
此行的贊助商brg表示，LOTTE GIANTS的場邊其實有不少讓桃猿隊熟悉的地方，LOTTE GIANTS改編了桃猿男兒讓韓國粉絲朗朗上口地高唱應援，團長趙智薰、啦啦隊長朴騏良、安芝儇都是樂天桃猿球迷的最愛，近年來因為網路媒體與樂天女孩寫真卡熱銷海外的影響,樂天女孩的人氣日益漸增,這次樂天女孩的來到預料將再度掀起台韓職棒啦啦隊的人氣大比拚！已經準備好開球的籃籃說：「韓國的球迷！樂天女孩來啦！Fighting！」