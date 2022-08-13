「論文是引用非抄襲！」 蔡壁如：不會像林智堅逃避說明
前桃園市議員王浩宇在臉書發文指，民眾黨立委蔡壁如的論文經初步檢視有太多不當引用，相關內容多數來自於其他論文，目前他已向德明財經科技大學提出檢舉。蔡壁如回應表示，他的引用都有註明出處，這在學術上不構成抄襲，他有信心向學倫會說明清楚，更不忘酸林智堅：「自己寫的論文，我記得很清楚，不會怪老師為麼一直問同樣的問題，更不會逃避說明！」
蔡壁如說，他的論文主題「民意代表社群網站市政議題關注度探討」，參考的文獻是「政府網站網路傳播之研究」，他是從民意代表社群網站市政議題的角度出發，參考的是2001年的「政府網站」的探討，在這個基礎上，從市政議題上加以應用延伸，兩者研究性質大不相同，這在學術研究上是正常不過的事。
蔡壁如說，寫過論文的人都會知道，站在巨人肩膀上、借鑑前人的智慧，從而形塑自己研究的角度與觀點，這叫「文獻檢閱」。
蔡壁如酸，他們沒有這麼厲害，不是林智堅，不會說自己一切都是原創，再次強調，碩士生、博士生寫論文，都要有文獻作為基礎，在這基礎之上，再進行研究、進行演譯、歸納，寫出屬於自己論文的觀點和結論。
蔡壁如表示，他的論文主題與該研究計畫的方向都是探討政府網站，自然在背景說明會有些雷同，這在學術上是相當自然的事。更何況兩篇年代相差將近20年，政府網站功能不可同日而語，有參考價值，沒有抄襲的動機。