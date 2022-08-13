COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

夏天玩怕曬太陽下雨？室內滑雪打6折　水族館門票買1送1

▲新竹小叮噹科學主題樂園，KKday可預約滑雪體驗推出6折優惠，只要299元起，不怕夏日高溫及午後雷陣雨。（圖／新竹小叮噹科學主題樂園提供）
▲新竹小叮噹科學主題樂園，KKday可預約滑雪體驗推出6折優惠，只要299元起，不怕夏日高溫及午後雷陣雨。（圖／新竹小叮噹科學主題樂園提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-08-13 14:00:00

夏天出遊，不只怕太熱，也怕午後雷陣雨來攪局壞了好興致。現在不少人傾向選擇是內玩法，包含水族館、室內遊樂場等等，不怕壞天氣突然報到！KKday精選室內旅遊好去處，看是要體驗新景點、透沁涼玩雪，還是當網美打卡都可以。下週一到週三（8/15~8/17）再力推超值福袋，買1組福袋加贈電子門票1張，優惠價1,280元。此外，基隆潮境智能海洋館、新竹小叮噹科學主題樂園、台南十鼓仁糖文創園區、台北101觀景台等門票全部優惠6折起，不管是親子同樂、朋友出遊，或是情侶約會都適合。

我是廣告 請繼續往下閱讀
最熱門的Xpark水族館，KKday獨家販售門票買一送一優惠組，8/15上午10時正式開賣，除了加贈電子門票1張，還有限定探險束口包、限定文具組、AR 資料夾各1份，優惠價1,280元。另外獨家販售的還有Xpark攜手VA VA VOOM推出「涼夏浴衣套票」，有專業人員協助著裝，打造專屬日系浴衣裝扮，體驗偽出國日本氛圍。

▲桃園Xpark攜手VA VA VOOM推出「涼夏浴衣套票」，打造專屬日系浴衣裝扮，套票在KKday獨家販售。（圖／Xpark提供）
▲桃園Xpark攜手VA VA VOOM推出「涼夏浴衣套票」，打造專屬日系浴衣裝扮，套票在KKday獨家販售。（圖／Xpark提供）
近期新開幕的基隆潮境智能海洋館，內有七米高大洋缸還結合高科技，帶來全新多樣化的體驗，門票特價250元，可於KKday站上預訂、即買即用。想要就近玩，台北101即日起至8/14，推出限定兒童夏令營，包含高空繪畫創作、雲端電影院等，提供親子家庭旅客更有趣的觀景體驗，KKday獨家優惠價300元起，帶你來場高空之旅。

如果完全不想熱到，也可以選擇是內玩雪行程，新竹小叮噹科學主題樂園，可預約滑雪體驗，推出6折優惠，只要299元起。出遊必拍網美打卡照，推薦台南十鼓仁糖文創園區，園區內有多種室內設施可體驗，在 KKday 購買即享 95 折優惠，還可免費觀賞十鼓擊樂團氣勢滂礡的現場演出。

還有些民眾只想賴在飯店裡吹冷氣，KKday即日起至8/31與全台各地30間飯店、20間主題樂園合作推出「台味冰旅行」專案，主打住宿就可獲得特色冰品或飲品。例如台北君悅酒店與冰品名店Double V聯名合作，住宿可享有紫米義式冰淇淋杯及香蘭義式冰淇淋彩虹三明治1份，每晚售價5,488元起；亞都麗緻大飯店則由麗緻坊與巴賽麗廳獨家特製，冰淇淋菠蘿與熱帶水果雪酪，隨房型擇一贈送，每晚售價3,980元起。

此外，針對美食之都台南，KKday特別與晶英酒店、捷絲旅台南十鼓館、富信大飯店、U.I.J Hotel & Hostel 友愛街旅館、和逸飯店台南西門館共五間台南飯店合作，每房贈送蜷尾家蜜香紅茶冰淇淋 2 杯，每晚住宿最低2,650元起。

除了上述的優惠以外，KKday再加碼與全家便利商店合作，每筆訂單即贈送人氣酷繽沙（口味不限）乙杯；透過指定連結完成行程，還可加碼獲得消費金額15倍的會員點數回饋。

▲全台30間飯店與KKday獨家合作，訂購加贈「全家」酷繽沙。（圖／KKday提供）
▲全台30間飯店與KKday獨家合作，訂購加贈「全家」酷繽沙。（圖／KKday提供）
另一家旅遊平台Klook則是與承億集團合作，針對目前最熱門的全新品牌城市渡假酒店「承億酒店TAI Urban Resort」，即日起開賣獨家一泊三食方案，包含早餐、下午茶，以及午餐晚餐任一，最低只要8,888元就能入住海景雙人房，指定房型平日入住還加贈4杯調酒。

▲Klook獨家販賣「承億酒店TAI Urban Resort」一泊三食方案，午餐或晚餐則可選擇在無邊際泳池邊的風格酒吧餐廳用餐。（圖／Klook提供）
▲Klook獨家販賣「承億酒店TAI Urban Resort」一泊三食方案，午餐或晚餐則可選擇在無邊際泳池邊的風格酒吧餐廳用餐。（圖／Klook提供）

7大熱門海灘玩過沒？三條崙網美爽拍　玩水「這裡」最優

中元節限三天！全家霜淇淋、拿鐵買1送1　7-11大冰美28元

限5天！7-11、全家氣泡水買1送1　萊爾富推5折優酪乳火拼

中元咖啡優惠！7-11大冰美2杯55元　全家抹茶拿鐵買1送1

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀