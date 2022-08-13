夏天玩怕曬太陽下雨？室內滑雪打6折　水族館門票買1送1

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近期新開幕的基隆潮境智能海洋館，內有七米高大洋缸還結合高科技，帶來全新多樣化的體驗，門票特價250元，可於KKday站上預訂、即買即用。想要就近玩，台北101即日起至8/14，推出限定兒童夏令營，包含高空繪畫創作、雲端電影院等，提供親子家庭旅客更有趣的觀景體驗，KKday獨家優惠價300元起，帶你來場高空之旅。
如果完全不想熱到，也可以選擇是內玩雪行程，新竹小叮噹科學主題樂園，可預約滑雪體驗，推出6折優惠，只要299元起。出遊必拍網美打卡照，推薦台南十鼓仁糖文創園區，園區內有多種室內設施可體驗，在 KKday 購買即享 95 折優惠，還可免費觀賞十鼓擊樂團氣勢滂礡的現場演出。
還有些民眾只想賴在飯店裡吹冷氣，KKday即日起至8/31與全台各地30間飯店、20間主題樂園合作推出「台味冰旅行」專案，主打住宿就可獲得特色冰品或飲品。例如台北君悅酒店與冰品名店Double V聯名合作，住宿可享有紫米義式冰淇淋杯及香蘭義式冰淇淋彩虹三明治1份，每晚售價5,488元起；亞都麗緻大飯店則由麗緻坊與巴賽麗廳獨家特製，冰淇淋菠蘿與熱帶水果雪酪，隨房型擇一贈送，每晚售價3,980元起。
此外，針對美食之都台南，KKday特別與晶英酒店、捷絲旅台南十鼓館、富信大飯店、U.I.J Hotel & Hostel 友愛街旅館、和逸飯店台南西門館共五間台南飯店合作，每房贈送蜷尾家蜜香紅茶冰淇淋 2 杯，每晚住宿最低2,650元起。
除了上述的優惠以外，KKday再加碼與全家便利商店合作，每筆訂單即贈送人氣酷繽沙（口味不限）乙杯；透過指定連結完成行程，還可加碼獲得消費金額15倍的會員點數回饋。
另一家旅遊平台Klook則是與承億集團合作，針對目前最熱門的全新品牌城市渡假酒店「承億酒店TAI Urban Resort」，即日起開賣獨家一泊三食方案，包含早餐、下午茶，以及午餐晚餐任一，最低只要8,888元就能入住海景雙人房，指定房型平日入住還加贈4杯調酒。