全國義民祭開幕熱鬧滾滾 楊文科率千人挑擔祈福

客家人的年代盛事「義魄千秋-2022全國義民祭在新竹縣」開幕式今(13)日上午在新埔褒忠義民廟登場，由新竹縣長楊文科與義民廟董事長林光華為活動開鑼，接著與客委會副主委鍾孔炤、新埔祭典區總爐主蔡元彰、義民中學財團董事長黃茂實、議長張鎮榮等人，率領今年輪值區新埔祭典區居民挑擔踩街，還有來自4縣市9組八音團，在廟前上演全國客家八音大匯演，互相拼場與匯演，場面十分壯觀，為祭典熱鬧展開序幕。
「敬天、敬地、敬義民!」千人挑擔隊伍由新埔聯庄輪值祭典區內8個里居民組成，由創意彩繪神豬帶頭，眾人邊喊出口號邊排創意挑擔舞隊形，陸續步行挑擔至廟前廣場，新竹縣長楊文科則壓軸在隊伍最末端，由他帶領來自其他縣市嘉賓，包含苗栗副縣長鄧桂菊、國民黨主席朱立倫、前行政院長張善政、新竹市議員林耕仁、苗栗農田水利會前會長謝福弘，以及北台8縣市代表等人一同挑擔致敬義民爺，共襄盛舉，傳遞「擔擔薪傳」理念，展現客家義民精神。
特別的是今年首創祭典祝禱生、禮生培訓制度，由祭典區的學生擔任小禮生和祝禱生，唸禱祝文開場，象徵將義民祭傳統祭儀繼續傳承到年輕一代。
文化局表示，今年開幕式由客家委員會扶植的傑出團隊築夢舞集，規劃「義民祭行動藝術劇」，演出內容包含十五聯庄爐主組成的「十五庄黑令旗陣」、高中街舞聯隊組成的「褒忠義民打頭陣」及縣內國小組成「鑼鼓喧天戲金豬」及「嗨客風神武獅陣」，並由祭典區八個里組成「花擔舞陣」帶來「代代相傳擔擔傳」，紛紛上演精彩演出。另外，在廣場也設置客語親子闖關活動，盼讓小朋友更加認識義民祭的歷史與由來。
文化局表示，客家八音是客家人在各種歲時節令的喜慶音樂，更生活中不可或缺的一環，本次邀請來自全國4縣市9組八音團在廟廣場牌樓精彩上演「客家八音大匯演」，包含關西祖傳隴西八音團、田屋北管八音團、深井新興軒北管八音團、新竹北埔八音團、新埔內立同樂軒、美濃客家八音團、和成八音團、吉聲八音團、苗栗縣益揚軒八音團共同演出，期透過客家八音拼場與匯演，展現客家族群的生活文化。