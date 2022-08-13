中市小黃公車開進偏鄉　阿嬤「揪感心」

「阿嬤，來坐車了！」行駛中市大安區小黃公車司機林國義，接送很多乘客都是高齡者，長輩們出發時興奮得像要去遠足，下午回程提滿採買的蔬果魚肉，笑稱林國義開的是歡樂公車。台中市政府交通局開發小黃公車路線，解決偏鄉交通問題，阿公、阿嬤歡喜的說，「阮庄頭也有公車站牌了」不必整天在家「顧電視」，開心出門、安心回家。





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交通局表示，台中市小黃公車原有8條路線，去年底再新增7條路線，目前共計15條公車路線，小黃公車從106年4月開始營運，截至今年6月共服務5萬824人次，其中黃1、黃6、黃11、黃13、黃15等路線服務人次較多。





台中海線的大安區，除了一般公車行駛路線，還有深入偏鄉的小黃公車，是阿公、阿嬤與學生族群心目中的超人氣大眾運輸，以往因搭車人數不足與道路狹小等問題，大型公車開不進去，交通局突破窘境，將計程車化身為小黃公車，偏遠區里在小黃公車加持下，變成交通蛋「黃」區。





原在科技業當工程師的林國義，兩年前決定返鄉服務改當小黃司機，讓乘客在無市區公車停靠路段可以隨招隨停，還會熱心載阿公、阿嬤到目的地，不必提重物多走遠路，他說，感謝市府提供小黃公車的客源，在地人服務在地人，連學生都愛搭小黃公車上下學。





大安區長許宏綺表示，大安區人口只有1萬8000多人，且有不少偏遠地區或是狹隘路況，公車想開都開不進去，當地民眾常要走一大段路才能到有公車的停靠站，小黃公車上路後，長輩打電話向車隊預約，就能搭車四處趴趴走。





張姓阿嬤說，以前沒有公車，想要出門採買或看病都要請子女幫忙接送，考量家人工作忙碌，乾脆就減少外出，現在左鄰右舍揪團搭車，從大安區搭小黃公車一起去大甲的菜市場買菜，有專門司機接送，直呼「五星級」的服務。





住在大安區南埔里的李姓民眾說，剛開始不解小黃公車到底是小黃還是公車？搭車免費「有影嘸」？後來搭黃12路線從南庄往來大甲車站，中間還能到光田醫院大甲院區，到大甲車站附近採買、訪友，連就醫都不必勞煩家人，市府提供全程免費、便利又貼心的交通服務，真的「揪感心」。





交通局長葉昭甫表示，小黃公車目前15條路線服務行經豐原、東勢、新社、太平、霧峰、烏日、和平、潭子、神岡、龍井、沙鹿、清水、大甲與大安等14個行政區、103里，比起一般公共運輸達小兵立大功效果，市府提供有人情味的在地公車，獲民眾按讚肯定。此外，市府正辦理新增路線站牌設置會勘等作業，黃16至22等7條路線預計今年9月上路，小黃公車路線將擴大為22條，服務量能大為提升。



