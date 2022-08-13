中元節速食優惠總整理 肯德基8炸雞+6蛋撻+可樂499元
中元普渡招待好兄弟，肯德基推出「中元福氣桶」一次可吃咔啦脆雞＋蛋撻＋可樂，還搭配最新期間限定的冬蔭功炸雞，限時即日起至8/15超澎湃只要499元，讓日前入手父親節「爸氣套餐」的鐵粉，忍不住大讚吃的比爸爸還要好！而且還特別加碼8/12～8/14早上9點餐廳現場提早開賣，已有不少網友直衝門市，《NOWnews今日新聞》幫大家整理「不參與提前開賣的店家」清單，大家可別白跑一趟啊。
肯德基即日起至8/15，限時4天推出超澎湃「中元福氣平安桶」，滿滿一次爽嗑咔啦脆雞 x 5＋冬蔭功炸雞 x 3＋原味蛋撻 x 6＋百事可樂(瓶) x 1，竟然只要499元！還直接放入期間限定的「冬蔭功坤咔香辣脆雞」，讓大家可以吃到兩種口味炸雞。肯德基日前曾推出父親節「爸氣套餐」，開賣8炸雞＋6蛋撻399元，這次中元節優惠一曝光，讓鐵粉笑稱「感覺好兄弟吃的比爸爸好！XD」。
為滿足大家不只普渡拜拜、還要祭五臟廟，而且還特別加碼8/12～8/14早上9點餐廳現場提早開賣，除百貨與賣場內餐廳外的實體店面，將提早至早上9點營業，開賣「炸雞」與「蛋撻」，民眾可提前營業時段僅限到店點購；網路則是每天開放10點半訂購。
不少網友都要直衝門市搶購，記得先確認以下「不參與提前開賣的店家」清單，以免白跑一趟喔。沒有9點開賣的部分餐廳為：台大卓越、台北永春、台北南港、台北光復、台北南京東三、台北八德、台北南昌、內湖瑞光、板橋中山二、板橋忠孝、板橋雙十、新店安康、中和環球、新莊輔大、中和福祥、宜蘭家樂福、宜蘭礁溪、桃園八德、台茂、新竹亞太、新竹清大、新竹光復、新竹湖口、竹北自強、桃園大竹、介壽、南平、楊梅大成、台中福星、西屯家樂福、台中站前、台中後站、台中復興、台中河南、台南成大、台南民族、高雄十全。
21風味館則是即日起至8/21，限時10天推出三款「中元創新81餐」，只要出示「21世紀風味館Facebook粉絲專頁」手機畫面，即可享一整隻21香草烤雞（含兩醬料）、最新夯品青花椒麻風味的「半半烤雞」或「半半炸雞盒」指定81折優惠。
繼光香香雞則有聯名咖波的「香香肉肉桶套組」，香香炸雞L x 1＋咖哩炸雞 x 2＋墨魚甜不辣（海苔）x 1＋田字薯餅 x 2，加贈價值399元的咖波聯名提袋乙款（共2款，恕不挑款），套餐價只要549元；還即將在8/17登場隱藏版咖波聯名提袋，咖波粉可要密切鎖定。