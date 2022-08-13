T1／電豹女再添5名新成員　性感度升級

T1職籃聯盟桃園雲豹職業專屬啦啦隊電豹女再添新血！繼上月5日進行徵選會挑中3名新秀Yuki、草莓、Jasmine後，雲豹球團決定擴大編制，再納入2名成員果果、紹頤，並於今天(13日)讓5名新成員正式亮相，期待新賽季中，能在球場上帶來更多熱情與活力，其中，果果更是職棒球隊樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls成員曲羿的妹妹，姊妹分別效力桃園在地2支棒、籃職業運動球隊，更成佳話。





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