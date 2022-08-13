受困柬埔寨28天！她被無良人蛇「試車」 裝瘋自殘獲救了
近年許多台灣人被高薪誘騙到柬埔寨、緬甸等東南亞國家「淘金」，卻不知落入詐騙及人蛇集團的陷阱，若30天試用期沒有達到業績，男生會被活摘器官販售，女生則是會被性侵、轉介出賣靈肉。一名台灣女孩受困期間不停被轉賣，更多次遭人蛇集團「試車」，最後是用指甲把自己抓到流血、體無完膚的狀態，以裝作精神失常才暫時不被侵犯，並成功爭取時間逃離。
資深媒體人林裕豐在節目《關鍵時刻》表示，女生被抓到柬埔寨很可憐，一名女孩被騙到當地做詐騙工作，受困整整28天，過程中一再被人蛇及詐騙集團轉賣及性侵，導致全身傷痕累累，而為了保護自己，她最終決定用指甲猛抓全身，把身體抓出血，假裝自己精神失常，才爭取時間逃離地獄。
財經名嘴黃世聰補充，不只東南亞，很多中國大陸、台灣人也被賣到中東或非洲，女性會被迫成為性工作者、女傭，男性多為勞工、船夫，小孩子甚至淪為童工，如果沒認定價值就會被抓去買器官，呈現一條龍的產業鏈，而最終被利用到沒有剩餘價值，人蛇就會把人「處理掉」，馬來西亞到泰國的邊界，就曾破獲以流刺網圍成的亂葬崗，裡頭還有籠子、墳坑，宛如人間煉獄。（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞
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