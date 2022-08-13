民進黨有點「古意」　蔡英文：選舉沒穩贏、要多宣傳政績

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蔡英文致詞時表示，這一次的選舉，不只是選戰的輸贏，對台灣的未來、對執政團隊，都是一場重要的考驗，有3項很重要的任務，要請大家幫她、幫民進黨、幫嘉義縣，也幫台灣完成。
第一項任務，要延續嘉義縣的綠色執政。蔡英文表示，經過前縣長陳明文、張花冠的努力，現在由翁章梁接手繼續拚，嘉義縣已經是台灣的農工大縣，不管是農業還是工業，嘉義縣的發展，大家都看得到。嘉義縣的進步，絕對不能走回頭路。
拜託大家，讓翁章梁連任成功，延續民進黨「綠色執政、品質保證」的招牌，議員要拚過半，鄉鎮市長跟村里長，也要比上次選舉當選更多。
第二項任務，要努力告訴鄉親中央和地方的政績。蔡英文表示，中央有很多好政策、好政績，翁章梁也很努力爭取預算、拚建設。但是民進黨好像有一點古意，大家努力打拚，卻沒有把做的事情跟大家說。
好的事情，幫人民解決的事情，就要勇敢說出來，不管是廟埕、市場、漁港，還是路邊，大家努力宣傳，就會有更多人支持民進黨。
第三項任務，選舉到了，兩岸局勢越來越複雜。這段時間，面對假消息、假新聞，一定要幫忙提醒、澄清，也要順便教導鄉親如何分辨。
蔡英文表示，無論是中國，或是對手，一定都會放出很多假訊息，想要恐嚇、欺騙台灣人。假訊息對台灣、對民主，都是很大的威脅，拜託大家，千萬不要讓中國、讓對手顛倒是非。大家努力、辛苦一點，就能保護台灣的民主、保護民進黨的候選人不被傷害。
蔡英文說，這次選舉，民進黨面對的不只是對手候選人，還有來自中國的壓力。台灣人很熱情、也很愛自由民主，所以有很多國際好朋友來相挺、支持台灣。這是很正常、很好的事情，但中國卻對台灣威脅、恐嚇。
「不過我要請大家放心，我們政府跟國軍都有做好準備，我也絕對會把台灣顧好」， 蔡英文也說，但是，在中國欺負台灣的時候，竟然還有政黨派人去中國，這種做法實在讓台灣人很失望。為了台灣的民主、主權，民進黨一定要更努力、更用心顧好台灣，不能變成讓人民失望的政黨。
蔡英文也強調，選舉沒有穩贏的，只有團結、只有打拚，才有贏的機會。「我要請大家拿出百分百的努力，讓改革的力量繼續走下去，也讓好的人才，繼續為嘉義縣拚建設、拚福利」。