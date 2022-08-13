重現埔里百年水道頭榮景　蘇揆送大禮：地方點子中央開發

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但政權轉移後，3.2 公頃的水源地於1970年撥交給台灣自來水公司管理，自來水公司以「水源重地」理由將此處封閉隔離近 50 年。10幾年前為提升水質安全，水道設施遭停用，儘管園區內老樹成蔭，成為當地綠色祕境，百年文化資產卻因乏人管理日益頹壞。
當年埔里鎮公所「奉令投資」自來水公司，移撥水源地及自來水事業等產權換得一批股票，成為自來水公司的股東，50幾年後股票已值1億2千萬。民進黨籍的埔里鎮長廖志城，爭取用這些股票將水源地換回來，或和自來水公司以合作方式活化，打造成水道故事館、親水教育環境共融公園及文創園區。
行政院長蘇貞昌今（13）日在廖志城、民進黨南投縣長候選人蔡培慧陪同下前往視察，他感嘆如此珍寶因久年荒廢閒置，沒好好利用，「如果縣政府會做事，實在不用閒置這麼久」、「就好像捧一個金碗，不知道好好利用，究無彩（台語：很可惜）」、「若早知道有這裡，蜜月旅行我就來了！」
了解廖志城的動機和土地產權單純，蘇貞昌豪爽的說：「你們出了一個好主意，其他由自來水公司幫你做好、錢由文化部補助，我再來補助文化部，比你們在那邊申請、走程序要快很多」、「讓這塊100年前就屬於埔里的土地，恢復當年的榮景，不會因為政權變來變去、時代變來變去而荒廢。」
蘇貞昌要求儘量保存土地完整性，並比照臺南水道博物館以現有地貌開發、讓歷史文物復舊如舊，水池等設施整理後，讓在地孩子可以在樹下玩水泡腳，更能吸引前往日月潭的外地觀光客成為順遊景點。「藉著遊戲、休憩的過程，了解100年前就懂得怎麼爭取利用水、珍惜水、愛護水，也知道自來水公司的歷史跟辛苦，很有教育意義。」