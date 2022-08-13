快訊／本土確診增21,056例！死亡+40例、境外+233例

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指揮中心指出，今日新增40例本土病例死亡個案，為27例男性、13例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、30例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月2日至8月10日，死亡日期介於5月10日至8月10日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說明，今日新增233例境外移入個案中，為146例男性，87例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自菲律賓(12例)，越南(11例)，美國(8例)，泰國(6例)，新加坡(5例)，日本(4例)，土耳其及香港(各3例)，奧地利、澳大利亞及馬來西亞(各2例)，保加利亞、印度、瑞士、印尼、波蘭、阿拉伯聯合大公國、荷蘭及比利時(各1例)移入，另167例感染國家調查中。入境日期介於今年7月13日至8月12日。
指揮中心統計，截至目前國內累計15,374,706例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,499,540例排除)，其中4,867,766例確診，分別為23,029例境外移入、4,844,683例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。 2020年起累計9,413例COVID-19死亡病例，其中9,398例本土，個案居住縣市分布為新北市2,035例、臺北市1,066例、臺中市937例、高雄市867例、臺南市732例、桃園市712例、彰化縣547例、屏東縣395例、雲林縣288例、南投縣275例、苗栗縣218例、嘉義縣213例、基隆市211例、宜蘭縣190例、嘉義市154例、花蓮縣152例、新竹縣145例、臺東縣137例、新竹市88例、澎湖縣21例、金門縣15例；另15例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。