全國義民祭開幕超精采！田馥甄、伍佰開唱粉絲最期待

客家公共傳播基金會今日一早就派出金鐘獎「講客號」到新竹縣新埔枋寮褒忠義民廟，熱鬧直播今年的義民祭開幕式精彩活動，現場滿滿的人潮不畏酷暑，紛紛湧入義民廟向義民爺上香致意，讓人見識到海內外客家人團結的精神，其中，今日開幕式最受到關注的，莫過於今晚登場的義民之夜「五堅情男團」、田馥甄、伍佰&Blue，新竹縣長楊文科表示，今年的全國義民祭堪稱是歷年最精彩的一次，除了邀請大家今晚一定要來縣府廣場前看演出，他也賣關子的說，明年表演嘉賓一定會更精彩，大家敬請期待！
今日的全國義民祭開幕式，吸引全國各地鄉親及分香義民廟，團結群聚及到新竹縣枋寮褒忠義民廟敬拜義民爺，當新竹縣縣長楊文科和義民廟董事長林光華一起奮力敲響鑼聲後，現場9組八音團關西祖傳隴西八音團、田屋北管八音團、新竹北埔八音團、深井新興軒北管八音團、新埔內立同樂軒、和成八音團、吉聲八音團、苗栗縣益揚軒八音團、美濃客家八音團，一起演奏八音，八音樂聲響徹雲霄，然後，楊文科、客家委員會副主任委員鍾孔炤、國民黨主席朱立倫、立委林為洲、林思銘、新竹縣文化局局長李安妤、苗栗縣副縣長鄧桂菊等貴賓，一同向義民爺上香稟告後，也正式為今年的全國義民祭系列活動揭開序幕。
今日的義民祭開幕式，主要是要向義民爺稟告一年一度的全國義民祭就在今日正式登場，緊接著，是一連串從早到晚的表演，早上的開幕式表演有「十五庄黑令旗陣、豬事大吉敬義民、忠義黑旗義民軍、義民先鋒打頭陣、八方藝起鬧棚頭、鑼鼓喧天戲金豬、擔擔相傳代代傳、嗨客風神舞獅陣」，然後祭祀典禮結束後，義民廟現場會有一系列的活動，像是今天中午12點10分到12點半，義民廟會發送平安符，然後早上10點30分至下午4點有「客語親子闖關遊戲」。
然後到了晚上6點，活動陣地轉移到新竹縣府前廣場（縣政六路），晚上6點到6點半，首先登場的是「客家八音打頭陣」、7點到8點「義民之夜-義民印象歌舞音樂劇」，然後到了8點35分至10點，就到了大家最期待的壓軸演出，五堅情男團、HEBE田馥甄、伍佰&China blue。