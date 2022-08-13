祈求港區作業平安！高雄港務分公司辦慶讚中元祈福活動
台灣港務公司高雄港務分公司於13日下午，在該分公司，舉辦慶讚中元祈福活動，祈求國泰民安、風調雨順，港區作業順遂平安、營運業績欣欣向榮，並將普渡供品白米158包，分送給鄰近社區，以幫助弱勢家庭。
台灣港務公司高雄港務分公司慶讚中元祈福活動，是由該分公司總經理王錦榮主持，率領全體同仁一起祭祀祈福，虔誠祈求國泰民安、風調雨順，港區作業順遂平安、營運業績欣欣向榮。
高雄港務分公司在祭祀儀式後，由秘書處副處長陳茂忠將158包白米，分送到鼓山區惠安里、壽山里、哨船頭里及桃源里的里長辦公室，請里長送暖給需要幫助的里民們，讓生活困頓的家庭得到更實質的幫助。
高雄港務分公司總經理王錦榮表示，近年因氣候變遷及疫情影響，各國農業生產及經濟發展，民生物價也跟著波動，弱勢族群更是明顯受影響，希望藉由公司作為引玉之磚，讓祈福也能兼顧公益，將平安米送到港區鄰近里民，幫助弱勢及清寒家庭，以善盡企業社會責任。
王錦榮說，施比受更有福，港務公司未來會持續在社會公益上付出，敦親睦鄰，舉辦公益活動、關懷弱勢團體，讓愛心傳遞出去，也希望讓更多企業多關注弱勢族群，攜手共度生活難關，為社會盡一份心力。