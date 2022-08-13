原子演唱會／藍弟一展「雙唇誘惑」 化身導師教愛紗跳舞
選秀男團節目《原子少年》上月播畢後人氣依舊不減，8大行星少年們於本月12、13、14日，在台北國際會議中心（TICC），一連開3場演唱會《原來的少年》。繼昨晚小宇（宋念宇）、田一德分別與水金聯盟和土星，情歌、舞曲合作，交織出精彩表演後，今（13）日第2場同樣祭出大咖嘉賓，包括曾在節目擔任助力、流星導師的愛紗，還有歌手鼓鼓都到場助陣，而藍弟與愛紗尬舞時，霸氣將對方擁入懷中，疑似雙唇有碰上她的臉頰，借位親吻的橋段，引來眾多粉絲尖叫。
繼上月在DSPACE 元動空間的見面會之後，愛紗再次擔任表演嘉賓，與「金星」藍弟、巴比、蔡朕、許孟維、Nelson合體演出大嘴巴經典歌曲《喇舌》，這是她第3次與金星公開跳舞，愛紗透露也很喜歡其歌曲《Believe in me》，於是藍弟就現場指導一段，愛紗還刻意翻到背面扭臀，畫面相當性感。
事實上，愛紗與金星團員們私交甚篤，也把他們當成弟弟對待，不時給他們鼓勵及建議，蔡朕表示：「老師（愛紗）常跟我們說要在台上享受舞台、用『玩』的心情去面對表演，這樣才能發揮到最好，這也是金星的進步的座右銘。」也透露演唱會結束後，愛紗還找了金星全體10位團員，一起去吃宵夜慶功。
值得一提的是，貼心的歌迷集體包下忠孝新生到市政府的數個捷運站的燈箱、廣告和公車，慶祝原子少年「畢業」，還有租下台灣從北到南，數個景點的電子廣告大看板，替他們應援，甚至還租下訂點拍貼機當成送給選手的「畢業禮物」，讓整個8月宛如「原子少年月」。