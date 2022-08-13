盧秀燕止血！夏立言請辭中市府國際委員、市政顧問

國民黨副主席夏立言訪中風波，延燒藍營選情，民進黨不斷質疑夏立言身兼台中市政府國際事務委員，是否銜市長盧秀燕之命進行特殊任務？要求解除夏的委員職務，但被市府拒絕。夏立言昨晚主動請辭國際委員、市政顧問，盧秀燕慰留不成已表示尊重。
夏立言不顧黨內青壯派勸阻，堅持訪中，由於他兼有台中市政府國際事務委員身份，綠營撿到槍，從市長參選人蔡其昌到多位現任議員，連日來持續攻擊中市府與盧秀燕。代表盧秀燕到議會答詢的市長黃國榮，以孤軍之姿輪戰民進黨多位市議員，堅持夏立言「非常適任」、「到中國沒有不適當」、「不用解職夏立言的委員職務」。
夏立言的委員任期到年底為止，綠營繼續出招，喊話「年底讓夏立言和盧秀燕一起卸任！」凌厲攻勢逼得盧秀燕出面表態，指出夏立言此趟訪中「時機不宜，徒增困擾」。
台中市政府國際委員會正副主委是盧秀燕、副市長令狐榮達，委員包括夏立言、前市長胡志強等人。台中市政府新聞局長鄭照新表示，昨（12日）晚夏立言與令狐榮達聯繫，對於連日來風波造成市府困擾感到不好意思，決定請辭台中市國際事務委員與市政顧問身份。
鄭照新表示，令狐榮達聽聞後向市長報告，盧秀燕表達慰留之意，但夏立言辭意甚堅，市府決定尊重夏他的意願，也感謝夏立言給台中市政府的諮詢、協助與幫忙。