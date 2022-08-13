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8/13國際左撇子日！全球僅1/10　湯姆克魯斯、修杰楷都是

▲8/13是「國際左撇子日」，雖然全球僅約十分之一人口是慣用左手的左撇子，但超多好萊塢明星湯姆克魯斯、安潔莉娜裘莉，與前美國總統歐巴馬等人都是左撇子。（圖／Tom Cruise推特）
▲8/13是「國際左撇子日」，雖然全球僅約十分之一人口是慣用左手的左撇子，但超多好萊塢明星湯姆克魯斯、安潔莉娜裘莉，與前美國總統歐巴馬等人都是左撇子。（圖／Tom Cruise推特）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-08-13 15:24:45

8/13是「國際左撇子日」，全球僅約十分之一人口是慣用左手的左撇子，但沒想到裡頭就找得到超多好萊塢大咖明星，湯姆克魯斯Tom Cruise、安潔莉娜裘莉Angelina Jolie、休傑克曼Hugh Jackman、女神卡卡Lady GaGa等，還有阿姆斯壯Neil Armstrong、愛因斯坦Albert Einstein等歷史人物，甚至連美國總統也有5任是左撇子。猜猜看，台灣有哪些名人也是左撇子呢？包括王力宏、劉品言、修杰楷等人都是左撇子。

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對於慣用左手的左撇子來說，因與大部分的人習慣不同，在生活中存在著種種不便，舉凡從左至右的書寫文字過程，從不順手的筆劃、到剛寫下的字馬上被手抹到糊掉；無法順利使用剪刀、開罐器、遊戲搖桿等用具；彈奏吉他、小提琴等樂器；甚至連玩個撲克牌，展開後都只看得到第一張牌的花色。更不用說下廚烹飪時要用到的各種廚具，還有每天都會進出的捷運站刷卡閘門、使用現代生活不可或缺的電腦滑鼠。

▲休傑克曼（右）秀筷子絕技，連吸麵也難不倒他。（圖／翻攝自IG，2017.06.01）
▲休傑克曼（圖右）曾以左手秀筷子絕技，連吸麵也難不倒他。（圖／翻攝自IG，2017.06.01）
「國際左撇子日」由來？國內外名人有哪些？
1975年8月13日在美國的堪薩斯州，有一群左撇子人便成立了一個叫「Left Hander International」的組織，希望能提醒世人理解左撇子、在以右手為主的世界所遭受的不便生活，希望爭取左撇子相關權益，而將每年的8/13定為「國際左撇子日」。

雖說全球僅約十分之一的人口是慣用左手的左撇子，但光是好萊塢大咖明星就有湯姆克魯斯Tom Cruise、安潔莉娜裘莉Angelina Jolie、休傑克曼Hugh Jackman、女神卡卡Lady GaGa、基努李維Keanu Reeves、茱莉亞蘿勃茲Julia Roberts、布魯斯威利Bruce Willis、妮可基嫚Nicole Kidman、金凱瑞Jim Carrey、史嘉蕾喬韓森Scarlett Johansson、莎拉潔西卡派克Sarah Jessica Parker等人。

還有歷史人物阿姆斯壯Neil Armstrong、愛因斯坦Albert Einstein、瑪麗蓮夢露Marilyn Monroe等；以及比爾蓋茲Bill Gates、英國伊莉莎白女王二世Elizabeth II、脫口秀女王歐普拉Oprah Winfrey等名人。連美國總統也有雷根Ronald Wilson Reagan、老布希George Herbert Walker Bush（Bush Senior）、柯林頓Bill Clinton和歐巴馬Barack Obama等人。而台灣藝人則有王力宏、修杰楷、孟耿如、劉品言等。

▲女神卡卡（Lady Gaga）在得知拜登當選消息後，隨即在推特發文表達喜悅，並喊話要川普快承認敗選結果。（圖／翻攝自女神卡卡IG）
▲女神卡卡（Lady Gaga）在得知拜登當選消息後，隨即在推特發文表達喜悅，並喊話要川普快承認敗選結果。（圖／翻攝自女神卡卡IG）
▲妮可基嫚Nicole Kidman。（圖／美聯社）
▲妮可基嫚Nicole Kidman。（圖／美聯社）
▲美國加州發生血腥槍擊事件，造成14人死亡，20人受傷。總統歐巴馬獲知消息後再度呼籲，聯邦應該對槍械進行嚴。（圖／翻攝自白宮）
▲歐巴馬Barack Obama。（圖／翻攝自白宮）
▲比爾蓋茲認為，未來20年世界可能迎來新的流行疾病，各國政府和跨國組織應提早做好準備。圖為他本月25日出席世界經濟論壇。（圖／美聯社／達志影像）
▲比爾蓋茲Bill Gates。（圖／美聯社／達志影像）

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