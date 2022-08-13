喝紅酒增腸道菌群？醫：吃「冰過的飯」也可增好菌

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根據刊登在《腸胃學期刊》中，由英國倫敦國王學院以對人體腸道「微生物群系」等健康指標的影響為研究主題的研究發現，在有喝啤酒、蘋果酒、葡萄酒、烈酒等酒類習慣的人當中，有喝紅酒習慣的人，消化道的細菌種類比喝其他酒類的人更多樣化。
過去的實驗和動物測試，都發現紅酒能擴展腸道菌叢，但從未有大規模的人體研究，這次研究以916位女性雙胞胎為實驗對象，證實紅酒對增進腸道健康效果最佳，同時也會降低肥胖率與壞膽固醇。其他的酒類中，僅白酒稍有相關性，紅酒還能微幅減少升胰島素荷爾蒙的量，這種激素過多將導致糖尿病。
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研究者認為，消化道裡有越多菌群，對人體越好，更能從食物中汲取更多養分，有能力對抗癌症，不過，義大醫院肝膽腸胃科主治醫師徐銘宏說，理論上，腸道內菌群越多越健康，但並不需要為了增加腸道菌群而喝紅酒，或許紅酒是增加了腸道菌群，但酒精可能引起許多健康問題，與其喝紅酒，不如吃「益生質」，有助腸道好菌繁殖。
所謂的益生質，即有助益生菌繁殖的成分，主要有發酵食物如起司等或是抗性澱粉。徐銘宏說，自己就可以做抗性澱粉，只要把煮好的飯或地瓜等冰過以後，澱粉會重新排列成不易被人體分解吸收的型態，腸道菌就可以發酵抗性澱粉，變成讓它們增殖的營養基質，因此不用喝酒，也能增加腸道菌群。
（文章授權提供／常春月刊）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54722
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