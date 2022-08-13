SPA會館掛羊頭賣狗肉暗藏春色　苓雅警聞聲破黃窟

近日高市警局苓雅分局日前接獲情資在苓雅區中正一路某按摩SPA養生館疑似有從事非法色情性交易，苓雅分局於前(11)日晚上19時許由員警喬裝消費顧客，當場查獲2對男女從事性交易，全案男客與女服務生依社會秩序維護法移請裁罰；另負責人依涉嫌刑法妨害風化罪移送高雄地檢署偵辦。並運用第三方警政策略，函請市府相關主管局處進行聯合稽查裁罰，以擴大執行成效。
苓雅分局凱旋所長邱中均表示，該美容SPA會館在網路以各種暗示文字及圖片廣告攬客，並以新台幣2000元的代價從事全套性交易，女服務生每次性交易後再依比例與店家抽成，員警當場查扣有顧客預約表、女服務生上工時數表、臨檢燈遙控器、當日營收入所得、潤滑液、保險套等證物。
邱中均指出，全案男客與女服務生依社會秩序維護法移請裁罰；另負責人陳男依涉嫌刑法妨害風化罪移送高雄地檢署偵辦。另針對涉案SPA會館業者，苓雅分局運用第三方警政策略，函請市府相關主管局處進行聯合稽查裁罰，以擴大執行成效。
苓雅分局呼籲，國內疫情雖然趨緩，但不肖業者勿心存僥倖，以身試法，警方維護治安，守護市民健康的決心不會降低，會持續加強特定行業場所的臨檢稽查工作，以防堵不法業者有掛羊頭賣狗肉情形，杜絕色情氾濫，並給予民眾乾淨優質的環境。