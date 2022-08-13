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立委質疑說法不一！高端疫苗少「78萬劑」　指揮中心說明

▲針對媒體報導有關COVID-19高端疫苗(以下簡稱高端疫苗)少78萬劑之疑慮，指揮中心下午緊急發布新聞稿說明。（圖／食藥署提供）
▲針對媒體報導有關COVID-19高端疫苗(以下簡稱高端疫苗)少78萬劑之疑慮，指揮中心下午緊急發布新聞稿說明。（圖／食藥署提供）

編輯中心/綜合報導

2022-08-13 16:40:44

中央流行疫情指揮中心今(13)日表示，針對媒體報導有關COVID-19高端疫苗(以下簡稱高端疫苗)少78萬劑之疑慮，指揮中心說明如下：

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一、截至111年8月11日止，衛生福利部食品藥物管理署封緘放行高端疫苗數量為566萬劑，衛生福利部疾病管制署(以下簡稱疾管署)實際驗收數量為500萬劑。

二、疾管署採購高端疫苗共500萬劑，實際交貨數量亦同採購數量500萬劑，截至111年8月11日累計接種297萬2,281劑，庫存量174萬9,914劑(含中央168萬8,982劑及地方6萬932劑)，另耗損量為12萬7,805劑(含屆期銷毀7,324劑，其餘為接種實務操作耗損、多劑型疫苗接種耗損等因素耗損)。另捐贈15萬劑疫苗予索馬利蘭共和國。

三、其餘未購買之66萬劑疫苗，並未交予疾管署。據了解，由高端公司自行運用。

指揮中心強調，疫苗接種為防疫工作重要一環，為維護民眾健康及社區安全，指揮中心均積極採購各類疫苗，以提供民眾更多選擇與完整保護，疫苗驗收及交貨數量，亦皆依合約規定執行，並即時分配供民眾使用，有效運用疫苗資源。接種COVID-19疫苗可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險，請民眾務必儘速完成接種，保護自己也保護家人。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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