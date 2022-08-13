鼓勵青年進駐創業　經發局長廖泰翔：市場商圈翻轉起跑

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廖泰翔指出，楠梓園區7日動土象徵高雄城市轉型，台積電進駐增加就業機會，將有更多年輕人到高雄工作，屆時帶動高薪消費就要有好的商業模式與服務，需要在座青年朋友好的提案與創意，政府提供補助、小額貸款等多元補助協助降低創業成本，青年局也提供開店相關課程。
廖泰翔最後提到，市場推出青銀共市規劃，除降低進入市場門檻與成本，鹽埕第一公有市場改裝也將完成，將成為第一起示範案例，除軟體服務，硬體也要調整溝通，「今年度市場商圈翻轉起跑，跨局處會全力合作給予協助！」
12日說明會特別邀請正味珍烏魚子、山壹旗魚、橡菓子洋行、莊記黑糖牛奶等4家去年獲補助業者分享經驗與經營撇步。進駐中央公園商圈的橡菓子洋行負責人黃馨分享指出，疫情衝擊原有民宿經營，思考如何轉型時得知有商圈青創補助，決定開設甜點店，感謝申請過程經發局細心輔導及聽取建議，核定店面裝修及雲端收銀服務、上架電商、撰寫文案、下關鍵字廣告等數位行銷補助。
山壹旗魚店長王鎮邦分享提到，山壹是70年老店，太太與他接手面臨資金與經營理念的磨合，還好有經發局補助計畫減輕資金壓力，進一步得以整理攤位轉型、型塑形象吸引顧客，硬體改善後也透過補助將傳統進行新的包裝轉型，重新設計器皿與包裝，調整為上、下午營業模式，也透過臉書多介紹傳產內容，增加外界的認識。
12日說明會現場約百位有意進駐市場及商圈創業青年到場，在聽取進駐補助辦法詳細說明後，出席青年針對補助項目細節、數位行銷方案內容、商圈及熱門觀光景點範圍認定提出詢問。有攤商問到共同持有稅籍身分如何認定時，廖泰翔特別趁機推銷高雄是個好城市，歡迎更多青年夥伴移居高雄，一起當高雄人，當場獲滿場熱烈掌聲。
高雄市公有市場聯合自治總會理事長李國祥表示，感謝市府今年再度辦理市場青年創業補助計畫，希望新一代青年攤商的加入、搭配周遭設施設備更新、攤位的整理、青年創業補助基金再次挹注，吸引更多青年攤商加入，一步一步的活絡公有市場，以提升整體傳統市場產業競爭力。
經發局說明，設籍高雄市年滿20歲以上、45歲以下青年都可申請進駐指定市場或商圈，限制非連鎖事業、106年1月1日後設立登記者，根據111年度補助計畫，獲核可青創可獲營業場所裝修或租金、數位服務方案費用等補助，同時有專業創業輔導團隊全程輔導，即日起申請至9月30日止。
其中商圈加碼延長補助期間，裝潢修繕補助至112年2月28日，營業場所租金及數位服務費則補助期間至112年6月30日，更多詳情請上經發局官網查詢。