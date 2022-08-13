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鼓勵青年進駐創業　經發局長廖泰翔：市場商圈翻轉起跑

▲高市經發局12日舉辦111年商圈、市場青創補助計畫說明會，吸引超過百位青年、店家到場參與。（圖／高市府經發局提供）
▲高市經發局12日舉辦111年商圈、市場青創補助計畫說明會，吸引超過百位青年、店家到場參與。（圖／高市府經發局提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

2022-08-13 17:40:00

高雄市政府經發局鼓勵青年進駐商圈與市場創業，8月1日公告補助計畫，為讓有意申請者深入瞭解計畫內容，12日經發局與青年局特別舉辦公開說明會，同時邀請去（110）年已進駐青創代表店家現身分享，現場超過百人參與，對進駐商圈及市場進行深度交流。經發局長廖泰翔、大高雄觀光商圈總會長王文雄及高雄市公有市場聯合自治總會理事長李國祥特地到場，鼓勵青年發揮創意，勇於「家己（台語，意指自己）做頭家」。

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廖泰翔對滿場有意創業青年表示，商圈市場發展要更穩、更有活力，需要青創加入吸引年輕人進入消費。他特別提到，市長陳其邁上任打拚經濟已見成果，營利事業銷售額達5.5兆，成長率六都第一。此外發行高雄券及商圈夜市券，引入更多資源帶動商圈夜市業績顯著成長。

▲高市經發局長廖泰翔致詞時號召青年來高雄創業，市府將跨局處全力合作給予協助。（圖／高市府經發局提供）
▲高市經發局長廖泰翔致詞時號召青年來高雄創業，市府將跨局處全力合作給予協助。（圖／高市府經發局提供）
廖泰翔指出，楠梓園區7日動土象徵高雄城市轉型，台積電進駐增加就業機會，將有更多年輕人到高雄工作，屆時帶動高薪消費就要有好的商業模式與服務，需要在座青年朋友好的提案與創意，政府提供補助、小額貸款等多元補助協助降低創業成本，青年局也提供開店相關課程。

廖泰翔最後提到，市場推出青銀共市規劃，除降低進入市場門檻與成本，鹽埕第一公有市場改裝也將完成，將成為第一起示範案例，除軟體服務，硬體也要調整溝通，「今年度市場商圈翻轉起跑，跨局處會全力合作給予協助！」

12日說明會特別邀請正味珍烏魚子、山壹旗魚、橡菓子洋行、莊記黑糖牛奶等4家去年獲補助業者分享經驗與經營撇步。進駐中央公園商圈的橡菓子洋行負責人黃馨分享指出，疫情衝擊原有民宿經營，思考如何轉型時得知有商圈青創補助，決定開設甜點店，感謝申請過程經發局細心輔導及聽取建議，核定店面裝修及雲端收銀服務、上架電商、撰寫文案、下關鍵字廣告等數位行銷補助。

▲高市經發局長廖泰翔、大高雄觀光商圈總會長王文雄及高雄市公有市場聯合自治總會理事長李國祥特地到場鼓勵青年「家己（台語，意指自己）做頭家」。（圖／高市府經發局提供）
▲高市經發局長廖泰翔、大高雄觀光商圈總會長王文雄及高雄市公有市場聯合自治總會理事長李國祥特地到場鼓勵青年「家己（台語，意指自己）做頭家」。（圖／高市府經發局提供）
山壹旗魚店長王鎮邦分享提到，山壹是70年老店，太太與他接手面臨資金與經營理念的磨合，還好有經發局補助計畫減輕資金壓力，進一步得以整理攤位轉型、型塑形象吸引顧客，硬體改善後也透過補助將傳統進行新的包裝轉型，重新設計器皿與包裝，調整為上、下午營業模式，也透過臉書多介紹傳產內容，增加外界的認識。

12日說明會現場約百位有意進駐市場及商圈創業青年到場，在聽取進駐補助辦法詳細說明後，出席青年針對補助項目細節、數位行銷方案內容、商圈及熱門觀光景點範圍認定提出詢問。有攤商問到共同持有稅籍身分如何認定時，廖泰翔特別趁機推銷高雄是個好城市，歡迎更多青年夥伴移居高雄，一起當高雄人，當場獲滿場熱烈掌聲。

高雄市公有市場聯合自治總會理事長李國祥表示，感謝市府今年再度辦理市場青年創業補助計畫，希望新一代青年攤商的加入、搭配周遭設施設備更新、攤位的整理、青年創業補助基金再次挹注，吸引更多青年攤商加入，一步一步的活絡公有市場，以提升整體傳統市場產業競爭力。
經發局說明，設籍高雄市年滿20歲以上、45歲以下青年都可申請進駐指定市場或商圈，限制非連鎖事業、106年1月1日後設立登記者，根據111年度補助計畫，獲核可青創可獲營業場所裝修或租金、數位服務方案費用等補助，同時有專業創業輔導團隊全程輔導，即日起申請至9月30日止。

其中商圈加碼延長補助期間，裝潢修繕補助至112年2月28日，營業場所租金及數位服務費則補助期間至112年6月30日，更多詳情請上經發局官網查詢。

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