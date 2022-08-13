民眾黨推「民眾急診室」串聯全台服務　解決民眾生活難題

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秘書長謝立功表示，民眾黨邁入第4年，提升服務量能是重要課題，由高市黨部以急診室出發設立服務系統，先由北中南三個黨部試辦，未來會擴大至民眾黨各黨部，將逐步建立完整的「民眾黨地方服務系統」，而且服務不因選舉才結束，絕對不止有2022年或2024年。
這次的串聯發起人高雄市黨部主委馮啟彥以他自身擔任醫師的經驗表示，平常會接到很多醫療諮詢與緊急救護，因為在醫界服務數十年，知道可透過哪些管道，協助當事人進行必要救治與處理，所以才設想把醫界服務經驗轉化成民眾黨服務機制，讓民眾黨服務面向更廣、也更能為民眾解決問題。
馮啟彥指出，此次各地參選人包含律師等專業領域人士，希望能把本業知識分享給大家，未來會透過全台宣講的模式，到各地為民眾服務；民眾只要向任何一位民眾黨民代陳情，各區域人員都可提供支援。
彰化縣黨部主委張雪如也以從政經驗認為，服務沒有地域之分，她從政24年累積1萬3千多件選民服務，高達9成都不在彰化。她也指出，民眾黨近2年來，為積極讓黨政事務推動更全面，而各地方也需要服務系統來銜接黨中央政策推動，盼透過點線面串聯，形成民眾黨的社會服務網絡。
北市黨部主委林國成也說，平日常服務中南部鄉親，日前一名高雄的大學生家長陳情，因孩子確診無法入校，曬了快兩小時太陽，他立刻透過管道聯繫，40分鐘後順利把孩子送到防疫旅館；未來民眾急診室就是類似這樣的服務方式，民眾向任何一位民眾黨民代陳情，各區域必要時都能提供支援。