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高雄市疫情穩定趨緩　陳其邁：BA.5風險持續存在

▲高雄展覽館旁的社區站，15日起撤除。（圖／高市府提供）
▲高雄展覽館旁的社區站，15日起撤除。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-08-13 20:00:00

高雄市今(13)日新增1,744例確診個案、20例境外移入個案，盛行率20.28%。市長陳其邁表示目前北部社區及境外移入BA.5風險持續存在，除了提醒入境及接機民眾務必落實接機防疫措施及3+4政策，嚴防自身或家人遭受感染衛生局也提醒同住家人應注意未完整接種對象 12()以下幼兒、慢性病及高齡長者符合接種資格者請儘速相揪預約打疫苗。

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▲8月13日高雄市疫情總覽。（圖／高市府提供）
▲8月13日高雄市疫情總覽。（圖／高市府提供）

▲高市新冠肺炎負壓隔離及專責病房總計666床，空床率62.1%，量能充足無虞。（圖／高市府提供）
▲高市新冠肺炎負壓隔離及專責病房總計666床，空床率62.1%，量能充足無虞。（圖／高市府提供）
高市新冠肺炎盛行率已達20.28%，負壓隔離及專責病房總計666床，空床率62.1%，量能充足無虞，針對12歲以下幼兒未完整接種對象，高市衛生局仍媒合300多家合約醫療院所提供幼兒、兒童及青少年接種疫苗，至於高雄展覽館旁的社區站，15日起撤除。

▲幼兒及青少年新冠疫苗專診。（圖／高市府提供）
▲幼兒及青少年新冠疫苗專診。（圖／高市府提供）
衛生局也針對6個月以上幼兒，已媒合3百餘家合約醫療院所提供幼兒、兒童及青少年接種疫苗，家長可上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」預約，無法上網預約者，也可直接聯繫住家附近的疫苗合約診所，欲查詢疫苗接種相關資訊，可上衛生局全球資訊網瀏覽查閱，確診者應間隔滿3個月再接種。

衛生局提醒，境外移入風險持續存在，入境居家檢疫民眾務必遵守3+4規定，落實一人一戶措施，接機親友也請務必落實車上防疫，車上維持開窗通風、戴口罩、勿飲食、避免長時間交談、落實消毒，才能防範自身及家人遭受境外病毒感染。

此外，假日期間與三五好友或全家出遊，應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，避免出入人多擁擠的場所，返家接觸長輩或幼兒前，應先徹底洗手、洗臉、換衣服，以避免將室外病毒帶回家中。若出現疑似症狀，請儘速使用家用快篩試劑進行檢測，如呈現陽性，可透過視訊診療或前往居家照護合約醫療院所進行判陽判讀，65歲以上長輩及高風險個案感染者，請聽從醫師指示，儘速使用抗病毒藥物，嚴防重症死亡情況發生。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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