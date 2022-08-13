高雄市疫情穩定趨緩　陳其邁：BA.5風險持續存在

高雄市今 (13) 日新增 1,744 例確診個案、 20 例境外移入個案，盛行率 20.28% 。市長陳其邁表示 ， 目前北部社區及境外移入 BA.5 風險持續存在，除了提醒入境及接機民眾務必落實接機防疫措施及 3+4 政策，嚴防自身或家人遭受感染衛生局也提醒同住家人應注意未完整接種對象 12 歲 ( 含 ) 以下幼兒、慢性病及高齡長者符合接種資格者請儘速相揪預約打疫苗。

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▲8月13日高雄市疫情總覽。（圖／高市府提供）

▲高市新冠肺炎負壓隔離及專責病房總計666床，空床率62.1%，量能充足無虞。（圖／高市府提供）

高市新冠肺炎盛行率已達 20.28% ，負壓隔離及專責病房總計 666 床，空床率 62.1% ，量能充足無虞，針對 12 歲以下幼兒未完整接種對象，高市衛生局仍媒合 300 多家合約醫療院所提供幼兒、兒童及青少年接種疫苗，至於高雄展覽館旁的社區站， 15 日起撤除。

▲幼兒及青少年新冠疫苗專診。（圖／高市府提供）

衛生局也針對 6 個月以上幼兒，已媒合 3 百餘家合約醫療院所提供幼兒、兒童及青少年接種疫苗，家長可上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」預約，無法上網預約者，也可直接聯繫住家附近的疫苗合約診所，欲查詢疫苗接種相關資訊，可上衛生局全球資訊網瀏覽查閱，確診者應間隔滿 3 個月再接種。

衛生局提醒，境外移入風險持續存在，入境居家檢疫民眾務必遵守 3+4 規定，落實一人一戶措施，接機親友也請務必落實車上防疫，車上維持開窗通風、戴口罩、勿飲食、避免長時間交談、落實消毒，才能防範自身及家人遭受境外病毒感染。