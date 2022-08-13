高雄市疫情穩定趨緩　陳其邁：BA.5風險持續存在

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高市新冠肺炎盛行率已達20.28%，負壓隔離及專責病房總計666床，空床率62.1%，量能充足無虞，針對12歲以下幼兒未完整接種對象，高市衛生局仍媒合300多家合約醫療院所提供幼兒、兒童及青少年接種疫苗，至於高雄展覽館旁的社區站，15日起撤除。
衛生局也針對6個月以上幼兒，已媒合3百餘家合約醫療院所提供幼兒、兒童及青少年接種疫苗，家長可上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」預約，無法上網預約者，也可直接聯繫住家附近的疫苗合約診所，欲查詢疫苗接種相關資訊，可上衛生局全球資訊網瀏覽查閱，確診者應間隔滿3個月再接種。
衛生局提醒，境外移入風險持續存在，入境居家檢疫民眾務必遵守3+4規定，落實一人一戶措施，接機親友也請務必落實車上防疫，車上維持開窗通風、戴口罩、勿飲食、避免長時間交談、落實消毒，才能防範自身及家人遭受境外病毒感染。
此外，假日期間與三五好友或全家出遊，應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，避免出入人多擁擠的場所，返家接觸長輩或幼兒前，應先徹底洗手、洗臉、換衣服，以避免將室外病毒帶回家中。若出現疑似症狀，請儘速使用家用快篩試劑進行檢測，如呈現陽性，可透過視訊診療或前往居家照護合約醫療院所進行判陽判讀，65歲以上長輩及高風險個案感染者，請聽從醫師指示，儘速使用抗病毒藥物，嚴防重症死亡情況發生。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。