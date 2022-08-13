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自爆曾住海砂屋　陳時中：台北市都更不能再拖

▲陳時中出席「工程界後援會成立大會」，感謝專業工作者在背後支撐，期許台北真正「選賢與能」。（圖／陳時中辦公室提供）
▲陳時中出席「工程界後援會成立大會」，感謝專業工作者在背後支撐，期許台北真正「選賢與能」。（圖／陳時中辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-08-13 18:07:27

民進黨台北市長參選人陳時中於今（13）日出席「工程界後援會成立大會」，除了前副總統陳建仁到場致意，現場更有超過1500位建築師、營造工會、結構技師、大地技師、電信工程電機技師、水保技師、土木技師等工程相關支持者，現場氣氛熱烈，座位全滿。陳時中致詞時表示，台北市發展得比較早，整個居住環境非改不可，要讓專業者參與，政府幫忙，一起把都更、危老做好，台灣才能真正越來越好。

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▲陳時中出席「工程界後援會成立大會」 ，感謝專業工作者在背後支撐，期許台北真正「選賢與能」。（圖／陳時中辦公室提供）
▲陳時中出席「工程界後援會成立大會」 ，感謝專業工作者在背後支撐，期許台北真正「選賢與能」。（圖／陳時中辦公室提供）
陳時中在致詞時提到，看到現場堅強的後援會陣容，他對選舉很有信心；陳時中說，大家是要「把事做好」，因為台北要邁向一個國際化的都市，有很多事情應該要做，從交通、都更、危老，都需要很多人幫忙。有現場這些專業的人站在身後，「這樣我要做一個台北市長，把事做好，我們就有信心」。

陳時中表示，一直以來工程界團結努力，完成了國家許多重大建設，彰顯台灣出色的工程實力，把許多看似不可能完成的工程項目，工程界都一一把它們實現。就像雪山隧道，也是工程界的精英們想出辦法，才讓國人有一條這樣方便的道路，台灣的工程技術，全世界都看得到。

而在大會中，陳時中也提到內湖交通問題。陳時中指出，他提出要解決內湖交通問題的政策，也是工程界的幫忙，因為有專業的人來替他解說，他才能理解並提出解方。

陳時中強調，當市長是一個決心、一個態度，更重要的還有對專業的尊重並願意跟他人請教，市長才能當得好。陳時中也特別感謝台北市土木技師公會理事長莊均緯，替他說明內湖交通問題，並一起討論、提出解方。

陳時中也強調，關於內湖交通，有進步的想法，都不會反對，因為做得好比較要緊。他也希望可以有好的政策對話，不要只是廉價式的批評，這對社會沒有幫助，只會淪落為口水戰。

此外，陳時中也特別提到都更議題，因為他最早住的房子就是海砂屋。陳時中說，台北市發展得比較早，整個居住環境非改不可。現場也有都更協會的朋友，他很感謝這些協會一同幫忙、整合，讓都更有許多成功案例。

陳時中表示，要讓專業者參與，政府幫忙，一起把都更、危老做好，台灣才能真正越來越好。陳時中指出「一定不能再拖了」，尤其台灣又在地震帶上，只有當政府做好準備，讓人民信任、市民安心，才能真正安居樂業。

陳時中表示，他希望這次的台北市長選舉可以真正「選賢與能」，讓有能力的人來帶領台北成為台灣的首都，成為世界的台北。

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