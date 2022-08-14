巷仔內／新台幣30元防線破不破？央行進退兩難　

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之後，台北股、匯市表現較回穩，甚至還止跌回升，新台幣兌美元則一直在30元上下震盪。央行外匯局長蔡烱民也坦言，央行要維持市場動態穩定，在市場變動較大時，還是會進場適度調節。確實，之後新台幣盤勢表現尤其是尾盤可以明顯看到，在央行拉尾盤之下，新台幣兌美元近9個交易日收盤價在29.942元至29.997元。
只是，在美國公布7月通膨降溫，美元指數回落，甚至一度跌破105，亞洲主要貨幣包括韓元等兌美元大幅反彈，新台幣兌美元升幅也有限，一般就為是央行之前阻貶所致。但為何央行要力守30元防線？除了為穩住民心，國安基金已啟動護盤，如果連國安基金都護不住，信心恐崩盤，新台幣當然也要守穩，尤其30元整數關卡，若貶破恐一潟千里，預期心理難以平息。此外，新台幣貶值也不利國內物價，偏強的匯價，有助抵抗國內輸入性通膨壓力，相信這應該也是央行力守30元防線的原因。
不過，就如央行一再強調，新台幣升貶猶如雙面刃，貶值有利出口，不利進口，升值有利進口商，不利出口商，而在經濟成長趨緩之下，央行也是要顧及出口商，因此，即便守住29字頭，也不敢讓新台幣升幅過大，這從近來美元指數回落，新台幣相對其亞幣升有幅有限也可看出，尤其新台幣盤中仍可見到30字頭，顯示新台幣還是有貶壓，央行只能透過拉尾盤來宣示力守30元防線的決心。
只是，央行30元防線能守多久？畢竟目前美國通膨仍在8%以上，還是很高，預料9月還是會升息，目前預估在2碼內，11月及12月也會再升息，只是升幅可能各1碼，但如果美國8月通膨又衝高，那就很難說了。也因此，市場較擔心的是美國持續升息，台灣央行若仍維持6月升息半碼、調升存款準備率1碼，在台美利差持續擴大之下，9月是否再掀起一波外資撤出潮，對股匯市恐不利，新台幣勢必面臨更沈重的貶值壓力。
雖然目前美國通膨有趨緩跡象，美元回落，短線央行可望守穩30元防線，但9月美國將再升息，央行也將舉行第3季理監事會議，美、台利率政策也受關注，在市場預期台美利差持續擴大下，外資動向也成為影響國內股匯市的重要關鍵，而央行還會續守30元防線還是放手？也考驗央行的智慧。