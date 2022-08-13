中職／一球入魂！Passion Sisters新單曲亮麗發表
【Passion Sisters】成軍第九年，從最初的8位成員擴編至目前17位，成員包含貴貴、凱蒂、峮峮、短今、希希、Peggy、波波、晴兒、白白、小安、笑笑、松鼠、畇二、妮可、林可、李湲、盈瑩。除了球場的應援外，宏將多利安國際也安排了許多戲劇、電視通告與商業演出，朝著女團方向邁進。
從2015年推出【蹦蹦跳】成為中職第一支推出單曲的啦啦隊團體，在經紀公司的安排下，2016年以及2017年分別推出【美麗的執著】和【閃亮之星】，2018年推出【Kiss Me】和2019【Look at Me】，以及2020【Passsion Sisters】同名單曲連續六年推出各式風格的單曲作品。
2022年，再次邀請金牌製作人陳冠甫老師製作，陳冠甫老師曾擔任喜歡唱片的音樂總監，同時也是浙江衛視「蜜蜂少女隊」節目音樂製作人和AKB48 Team TP營運總監和唱片製作人，對於打造女圑有相當豐富的經驗，今年度以中國風打造全新單曲，「一球入魂爭今朝、凌雲之志誰將奪榮耀」做為開場，整首曲子以電子和中國樂器交疊，氣勢磅礡，有別於以往的單曲風格，讓今年度的單曲更令人期待。