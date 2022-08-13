林智堅退選 林佳龍：學位只是過程，重要是學會做事能力
民進黨新北市長參選人林佳龍今（13）日參加路跑活動，對於新竹市長林智堅日前宣布退出桃園市長選舉，會前受訪時表示，對自己來說學位是訓練獨立思考跟研究的能力，最重要的是融會貫通、學到帶得走的能力，所以學位就只是一個過程，最重要的是學會獨立思考、研究以及做事的能力；強調這是一個以候選人為中心的選舉，最重要的還是候選人的條件跟提出的政策願景，「至於過程引發很多對於論文、學歷的討論，這個也是社會前進時的一個公共議題，就由所涉及到的相關人來回應。
林佳龍表示，自己對教育的看法就是要融會貫通、要學到帶得走的能力，其實學位就只是一個過程，最重要是在過程中學會獨立思考、研究還有做事的能力；現在民進黨立委鄭運鵬接棒參選桃園市長，這是一個新的開始，讓大家可以回歸城市發展的討論，選舉要選賢與能，同時也要選出大家共同的未來，自己從學生時代就參與各項民主運動，當然希望大家能夠多討論公共政策，希望大家的討論回歸到市政，因為選舉是要選出大家共同的未來。
林佳龍進一步指出，從學生時代從事學運，就希望大家能多討論公共政策，新北市的發展包括交通、水利、產業及社會福利，還有要如何推動健康的生活，其實有很多公共政策，不只是去做事而已，是要提出城市發展的願景，侯友宜如果有做出好的政策，那些好的政績都可以宣揚，自己也會繼續提出政見，讓選舉變成一場民主的嘉年華，大家當然就是兄弟登山、各自努力，也要華山論劍，最後比出勝負，人民因為選舉跟政黨的競爭而有好的選擇，使社會更進步。
路跑賽事也邀請到曾經投入新北市長選舉的立法院長游錫堃前來，新北市議會員陳科名、陳啟能及市議員參選人山田摩衣皆出席參與開幕式。游錫堃致詞時表示，感謝大家在八年前給他大力的支持與疼惜，讓他開出高票，今天換他來為大家加油；林佳龍的學經歷和政績有目共睹，希望八年前所有支持他的市民，這次要再次出來支持林佳龍，也希望大家一起投下修憲複決票，支持十八歲公民權，讓更多年輕人參與國政，讓國家更年輕。