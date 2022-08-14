連千毅爆女助理賣肉！一次開價12萬 「比去柬埔寨還賺」
直播主連千毅與前助理剪不斷理還亂，日前他深夜爆料昔日連女郎接飯局賺錢，事後又秒刪文章，被該位辣模批評「得不到就想詆毀她」，這次直接秀出私訊證據，表示女方以每次12萬元代價出賣肉體賺錢，並出示報案證明，指控對方此舉影響自身名譽，已向警方舉報，沒想到女方不甘示弱，也拿出LINE通訊紀錄，反咬連千毅曾想約她發生親密行為，但都被她拒絕。
連千毅開直播以來，身旁總是不乏一票辣妹相伴，藉此抬高流量，不過和連女郎關係走太近，也會傳出曖昧，外傳這位女模曾為他找正妹直播爭風吃醋，遭到他駁斥新聞，至今也無合作關係。孰料連千毅在臉書發出聲明，自曝媒體記者致電詢問，有關網紅及其前助理接飯局賺錢一事，造成他極大困擾，「如果再有色情，飯局業界經紀人仲介她接案，因而造成本公司之困擾，本公司將舉報警方一同施與霹靂手段，絕不寬貸！」更直指昔日連女郎整天吃米其林餐廳、住豪華飯店、曬名錶，名車，「卻沒有一份正當的工作以及收入，明眼人都知道這是用皮肉換來的！」
連千毅更出示簡訊，曝光前助理私下的對話內容，裡頭直接寫著「X我要給我錢」，價碼12萬，甚至打包票一試成主顧。此聲明一出立刻起網友熱議，「很多人做事真的只是為了錢！」、「我也要當有錢人」、「比去柬埔寨好賺」。
這位前連女郎也不忍了，狠怒嗆連千毅：「不要愛不到就要毀了一個人，沒一個做老闆該有的樣子」，甚至曬出連千毅邀他一起過夜的對話截圖。不過連千毅稍後又發文，「要找人P圖，大頭貼也要換一下，4月16號，我在台中接大甲媽祖，要不要再更新一下！明天律師會再多提出一條毁謗及偽造文書！」雙方各執一詞，讓網友不知該挺誰，全部留言「卡」，等待新證據出現。