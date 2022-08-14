10大自行車道騎過幾條？冠軍隔37年重啟：最美隧道忘不了
這幾年騎自行車成為相當受歡迎的休閒運動，尤其趁著假日帶一家大小到戶外騎車，既可以讓孩子放電，又能運動健身一舉數得。國內很多縣市都增設自行車道，結合豐富的人文與自然美景，是愛騎車的朋友絕對不能錯過的。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近1年內「自行車道」話題的網路聲量，找出網友熱議的全台十大自行車道排行榜，聲量冠軍是睽違37年重啟的「新北三貂嶺自行車道」，其次是新北與宜蘭交界的「舊草嶺環狀線自行車道」，而美景享譽全球的「南投日月潭水上車道」則排名第三。趁著週末假日好天氣，別宅在家了，一起出門騎車走走吧！
在網友對自行車道的相關討論，可發現「新北三貂嶺自行車道」聲量居冠，位於新北瑞芳與雙溪交界的三貂嶺隧道過去封閉37年，近期改造為自行車道，並於今年7月初重啟試營運，因此備受網友關注，更因為沿途的熱帶林、瀑布等自然生態景色，被網友譽為「最美隧道」。例如有人說：「得天獨厚的天然美景，畢生難忘！」、「剛體驗過，生態很不錯！」然而在試營運初期，市府規定隧道路段僅能牽車通行，也導致不少車友對車道規劃產生疑慮，並反應希望能夠儘早開放雙向全程通行。
排名第二的是位於新北市與宜蘭縣交界的「舊草嶺環狀線自行車道」，這也是許多網友的共同回憶，自福隆車站出發，騎行沿途可以欣賞蔚藍海景，一覽龜山島壯麗風光，而隧道入口更因為與電影「神隱少女」的場景高度相似，不僅吸引觀光客爭相前往，也獲得許多網友留言大讚「風景超美，海風很舒服！」、「還是少女時有去過，風景超棒」。
曾被獲選為全球十大最美單車路線的「日月潭環潭自行車道」，也絕對是自行車迷的最愛，南投日月潭全長3.4公里的環潭車道沿途行經湖畔，每逢秋冬季適逢落羽松林變色，交織絕美風景，途中還有隱藏的水上車道路段，讓車友得以參與騎車渡河的難忘體驗，廣受網友熱烈好評「年底最美的風景就是它！」
其他討路高的自行車道依序為新北大漢溪、台北基隆河濱、台中潭雅神綠園道、台北關渡水岸、宅中后豐鐵馬道、台北淡水河濱、花蓮玉富等。