名家論壇》鄭仲嵐／岸田改造內閣　「經濟安保」力求突破

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後疫情時代的經濟復甦，新一波Omicron變異株「BA.5」的蔓延、以及外交上如何在美中局勢下切實應對，都是岸田政權目前面對的課題。岸田在演說中提及日語詞彙「全身全靈」，意即粉身碎骨也在所不惜地態度，希望帶領日本走出時局困境。
當中，面對當前的「經濟安保」課題，岸田文雄也起用黨內無派閥的高市早苗擔任經濟安保大臣。高市早苗被視為傳統的親台派，過去也曾透過視訊與蔡英文總統有過意見交流，這次的人事任命，也引起不少關注。
高市早苗與先前因遭到槍殺不幸身亡的前首相安倍晉三素來交好外，在2021年的總裁選舉中也出馬角逐，獲得安倍晉三力挺。雖然之後未能當上黨內總裁，但是高市也轉任黨內的政調會長，負責重要的協調工作，其中也包括黨內在經濟安保法的立法評估工作。
10日的記者會上，筆者舉手提問有關高市早苗任命案一事。岸田則是回應：「在這一年內，我們看到（高市早苗）在經濟安保政策協調上的領導力，因此想要切實發揮她這一領域的長才」，並稱對高市的活躍相當期待。
日版「經濟安保法」的重要
高市早苗也在同一天，舉行就任記者會，會中她也提及往後經濟安保法的設立上，「安全許可」（Security Clearance）將是不可或缺的因素。意即民間人士在高端技術的持有，是否與他國政府往來密切，家族商業關係是否正當等，都會在立法一併考量。
保護高端技術不讓其外流，已經成為各國顯學。特別是2019年世界局勢急速變化，民主自由陣營與極權陣營開始壁壘分明下，歐美各國紛紛開始就經濟安保立法。
事實上，經濟安保與「安全許可」等這在美國已經行之有年，特別是在史諾登事件後，防止國家等級機密外流成為重中之重。近年包括英國、德國、加拿大等，都對民間人士與國家的機密保護上加速立法程序。
過往，歐美等企業往往將商業重心設在香港，因為香港過去透明度高，法制完備，商業機密跟情報流通有一定的順暢性。但香港實施國安法後，歐美企業紛紛撤資或是轉移，必須要有徹底避險管道，因此新加坡或是東京成為首選。
然而，作為世界大都市之一的東京，其實也是潛伏許多商業間諜，過往也曾出現機密遭到攜出等醜聞。因此日本版的經濟安保政策，在2022年5月通過基本推進法後，預計在未來一年就會有具體雛形。
半導體供應鏈的強化
台灣目前佔有世界近6成的半導體出口，此優勢讓美日更強化台灣的安全保障環境。特別是未來美國主導的「晶片四方聯盟」（Chip4），也有台灣的一席之地，足以見到台灣舉足輕重的地位。
記者會上，岸田首相被筆者問及未來Chip4合作模式時，岸田只回應「具體上如何合作等，我們都會跟相關國家一起持續好好討論」。
不過岸田也提及，整個脈絡從5月的拜登訪日後，就開始持續磋商。先前7月底在華盛頓舉行的美日經濟版「2+2」會談中，也就半導體供應鏈強化等多有磋商。只是岸田也說，將半導體供應鏈風險「都壓在一個國家身上，現實面上不太好」，明顯是在指台灣海峽的風險。
其中，這次內閣改造，包括官房長官松野博一、外務大臣林芳正，以及財務大臣的鈴木俊一等都未做更動，代表內政（松野）、外交（林）、經濟（鈴木）等三個大方向不能出現差錯，呈現岸田在人事運用上的穩健。
和平中求變化，緊接著面臨年底預算編列，相信防衛、內政與經濟活絡的費用會進一步加強，方能達到岸田政權經濟安保的初步方向。
●作者：鄭仲嵐／BBC中文、德國之聲中文等外媒駐東京特約記者，作品見諸於台灣、英國及日本媒體。
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