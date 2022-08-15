易遊網今推24小時快閃優惠！冬季機票折5% 飛倫敦省1萬
世界新冠肺炎疫情慢慢趨緩，各國國門及觀光慢慢復甦中，入境規定也在逐步鬆綁，例如韓國近期就開放台灣旅客免簽入境，讓不少民眾按耐不住想飛的心，早已開始計畫下半年出國行程，想搶先訂機票訂位，這個機會不能錯過，易遊網今（15）日上午11時到明（16）日上午11時推出限時24小時的「韓亞日」快閃活動，聯手韓亞航空獨家開賣冬季航班12條航線提供5%優惠，飛首爾來回機票含稅只要12580元起，幾乎是傳統航空最低票價，有興趣的民眾趕緊手刀搶起來！
易遊網表示，這次開賣航線包括首爾、巴黎、倫敦、羅馬、巴塞隆納、伊斯坦堡、洛杉磯、舊金山、西雅圖、夏威夷、紐約共12條航線，可訂購之搭乘區間為2022年9月1日至12月25日。由於韓國7月份已開放國際旅客入境自由行，加上8月台灣旅客享限時免簽的利多，根據易遊網機票銷售顯示，已帶動首爾訂票量成長超過5成，在韓國重啟國境、開放觀光越漸鬆綁的情況下，今年想衝韓國的民眾，最好超前佈署先搶票。
不過受疫情和通膨等環境因素影響，機票大幅上揚相當有感，尤其長程機票漲幅甚至高達1倍以上，想要赴歐美旅遊，若負擔不起動輒4、5萬塊起跳的直飛票價，透過轉機方式就能省下不少旅費。擁有眾多歐美熱門航線的韓亞航空，此次長程線快閃票價，以近期最熱銷的航點倫敦來看，來回最低含稅36,215元起，和直飛票價相比現省約1萬元！想前往倫敦、巴黎、洛杉磯和舊金山、土耳其等長程熱門航點的民眾不要錯過這個省錢的機會。
易遊網強調，優惠票價僅獨家於易遊網官網與App銷售，8月15日上午11點開搶，使用「玉山易遊卡」下單，機票消費最高享10% eMoney回饋，辦卡還可享有800元訂房金，國內外飯店都可折抵，機票、飯店一次省好省滿。