油電混合動力車銷量看增　鈀金進口近10年成長近4倍

油電混合動力車銷量看增 鈀金進口近10年成長近4倍
貴金屬因具有高價值、外表美觀、穩定化學性質或保值等特性，也是飾品、電子、航空、通訊等產業不可或缺的材料，又以黃金、白銀、鉑金、鈀金等4種金屬較為常見，也是我國貴金屬進口主要項目。根據財政路統計，我國貴金屬進口以黃金占超過6成最多，異軍突起的則是鈀金，由於用途多樣化且應用前景增長，隨著油電混合動力車銷量看增，鈀金需求持續攀升，10年來劇增3.7倍。
財政部指出，2011年年受美國低利率及歐洲經濟危機影響，黃金價格急升，我黃金進口值達25.8億美元高峰，隨後因美元走升抑低避險投資需求，金價下挫，進口規模亦逐年縮減，2020年及2021年回升，今年前7月進口10億美元，較上年同期減少8%。從細項觀察，以黃金半製品占整體黃金進口比重逾6成為最大宗，主要是電子科技產業應用所需，次為黃金條塊約占3成，以珠寶、投資及保值為主要用途。
至於白銀因價格相對弱勢，加以近年開採量低迷，今年累計進口僅3.9億美元，大減45.6%。異軍突起的鈀金用途多樣化且應用前景增長，隨著油電混合動力車銷量看增，鈀金需求持續攀升，10 年來劇增3.7倍。
鉑金則因工業需求下降，加以國際價格疲軟，從而拉低我進口規模，今年受地緣政治危機、經濟減速、疫情反覆的拖累，今年前7月鈀金與鉑金進口價量齊見下滑，總金額分別年減39.2%及19%。
就進口市場觀察，瑞士向為我國黃金進口首位來源國，由於近年購自日本較具價格優勢，自2021年起取而代之，今年前7月以日本占34%最多，再來是香港21%、瑞士18%為我黃金進口前3大市場，合占7成3，其中日本在我國黃金片/錠、黃金條塊進口市場具優勢占有率。
香港則位居全球主要白銀貿易轉出口基地之一，我國白銀輸入以自香港占 41%最多，次為日本、美國。鈀金因產地分佈侷限，我自波多黎各進口占比達7成以上；鉑金進口以日本、南非為主要供應國，比重分占43%、36%。