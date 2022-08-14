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網傳陳時中嗆里長「要有腦袋」　吳思瑤：國民黨又來抹黑

▲民進黨台北市長參選人陳時中競辦競選總幹事吳思瑤，呼籲國民黨抹黑適可而止。（圖／記者黃宣尹攝）
▲民進黨台北市長參選人陳時中競辦競選總幹事吳思瑤，呼籲國民黨抹黑適可而止。（圖／記者黃宣尹攝）

記者呂炯昌／台北報導

2022-08-14 11:17:112022-08-14 12:02:27

民進黨台北市長參選人陳時中昨日在工程界後援會成立大會上呼籲，批評政策要有腦筋，遭臉書粉專扭曲為嗆里長「要有腦袋」，陳時中競辦昨日深夜緊急澄清此為假訊息，呼籲勿再轉傳。對此，陳時中競辦競選總幹事吳思瑤今（14）日表示，假消息又來了，國民黨的抹黑永遠一個樣。

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陳時中昨日下午出席由土木技師公會、水土保持技師公會、大地工程技師公會、結構技師公會、建築師公會等19個單位共同組成的工程界後援會成立大會並致詞。活動結束後，「韓黑父母不崩潰」臉書粉絲專頁發布一則貼文與圖卡，寫著「陳時中嗆里長：批評我也要有腦袋一點，我快要勝選了」，稱陳時中是罵在地里長「沒腦」的市長參選人，還露餡提前發表勝選感言。

陳時中競選辦公室昨日深夜緊急發布聲明澄清，還原陳時中致詞完整內容，強調陳時中從未有過「嗆里長」的發言，駁斥此圖卡是移花接木，將陳時中不同時段、不同主題的發言拼湊造假，呼籲民眾勿再繼續轉傳。

吳思瑤表示，昨天深夜國民黨利用側翼製作圖卡，大量轉發，扭曲陳時中的言論對里長開嗆，相信的人不多。吳思瑤稱讚陳時中是高EQ、高涵養的人，很少用情緒性的言論針對任何人，尤其陳時中負責任、端政策，樂意社會各界就政策與他對話，歡迎都來不及了，怎麼會對與政策來討論的對象開嗆。

針對蔣萬安辦公室副發言人蕭羽耘昨日表示，陳時中團隊沒有同理心已不是一天兩天，畢竟，過去陳時中擔任防疫指揮官時，會叫染疫學生「自己照顧自己」；公寓住戶染疫，陳時中建議他們把鑰匙丟到一樓，「放生弱勢就是陳時中的一慣作風」，台北市民眼睛雪亮，相信會給陳時中團隊應有評價。

吳思瑤回應指出，蔣萬安今天臨時增加的公開行程，要去拜訪這位被國民黨操作為被嗆的里長，整部抹黑戲碼，最終橋段的安排要上演了，利用里長作為個人選舉的工具，赤裸裸呈現在大家面前。

吳思瑤表示，陳時中在不同時空，針對不同對象的談話被惡意剪輯成圖像大量傳送，她呼籲國民黨的抹黑要適可而止。


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