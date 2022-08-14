海南疫情煞不住　15萬名旅客仍滯留官方終於道歉

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其中本土疫情新增確診623例，分別為海南494例、西藏59例、浙江24例、廣東14例、江西10例、內蒙古6例、四川4例、福建及重慶各3例、新疆2例，湖北、廣西、陜西及青海各1例。
另本土無症狀感染計1844例，分別為海南846例、西藏443例、新疆396例、兵團54例、浙江42例、江西39例、上海5例、青海4例、河北及湖北3例、內蒙古及廣西各2例，福建、廣東、重慶、四川及甘肅各1例。
海南、西藏及新疆是中國當前疫情焦點，其中又以海南最受矚目，13日本土病例合計1340例占整體54%。海南當局先前誇口在3天做到社會面清零但破功，病例最多的三亞自1日至13日累計合計病例逾6500例，嚴峻情勢讓中央高官急奔當地視察。
孫春蘭13日在海南強調，刻不容緩落實各項防控措施，以快制快盡早撲滅疫情，並要求加快建設方艙醫院。另對於因疫情滯留約15萬名遊客，要做好服務保障工作，加快進度，相關省市不得拒收或限額接收。
對於大批外省旅客被困，海南省旅遊和文化廣電體育廳黨組成員、副廳長汪黎明13日致歉，表示返程進度確實未達到旅客預期，「讓大家受累了，我們深表歉意」。
在香港及澳門部份，香港13日公布新增5308例感染病例，其中5148例屬本土感染。香港衛生防護中心表示，Omicron亞型變異病毒株BA.4或BA.5有機會在香港成為主流，由於傳播力高，呼籲市民盡快接種疫苗。
澳門13日公布新增7例境外移入個案，包括2名男性及5名女性，年齡介於13至73歲，分別為由英國、美國、新加坡及台灣來澳人士，均列為無症狀感染者，已被送往指定地點隔離。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110814